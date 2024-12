Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody fan allo stadio del Como: le immagini delle star

Nuova parata di divi di Hollywood in tribuna al SInigaglia per assistere al vittorioso match contro la Roma.

Ogni partita casalinga del Como può riservare parecchie sorprese per i cinefili che potrebbero ritrovarsi seduti in tribuna accanto a qualche divo di Hollywood. È accaduto anche ieri sera in occasione della partita casalinga contro la Roma.

Presenti sugli spalti star come Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody. Vedere la star di Pirati dei Caraibi esultare per una rete di Gabrielloni al Sinigaglia è sicuramente un'esperienza che non poteva non catturare l'attenzione dei fan.

Tifosi lariani

Sfoggiando il suo inconfondibile sorriso, Keira Knightley ha assistito divertita al match della squadra di Cesc Fàbregas contro la Roma di sir Claudio Ranieri e ha esultato con grande energia al vantaggio lariano in chiusura di partita.

Anche Michael Fassbender si è distinto per l'intensa partecipazione alla partita, con tanto di bicchiere di birra in mano. Più posato l'apporto di Adrien Brody, una delle star presenti sugli spalti.

Tradizione aggiornata

Ormai sta diventando una tradizione la presenza di star di Hollywood allo stadio comasco per assistere alle partite dei lariani da quando il club è stato acquistato dalla famiglia Hartono.

Keira Knightley non è nuova nelle vesti di tifosa del Como. In passato, l'attrice britannica di Love Actually - L'amore davvero, aveva già assistito a diverse partite della squadra comasca insieme al marito tastierista dei Klaxons, il musicisat James Righton mentre, di recente, sono comparsi in tribuna altri divi come Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Kate Beckinsale, che ama trascorrere le vacanze in Italia, e anche Hugh Grant, già in Italia per lavoro.