Keira Knightley: "Tutti pensavano che fossi una pessima attrice per colpa di Pirati dei Caraibi"

L'attrice inglese si è trovata a spiazzata di fronte agli attacchi della critica nei suoi confronti per colpa del franchise Disney nello stesso periodo in cui veniva candidata all'Oscar per Orgoglio e pregiudizio.

Il ventesimo anniversario di orgoglio e pregiudizio di Joe Wright ha fornito alla protagonista Keira Knightley l'occasione per riflettere sulla sua carriera e sull'impatto che le sue scelte artistiche hanno avuto sulla percezione del pubblico, riferendosi in particolare alla saga dei Pirati dei Caraibi, che avrebbe indotto molti a vederla come una pessima attrice.

"Pirati dei Caraibi era già uscito e credo che nell'immaginario collettivo fossi considerata una pessima attrice", ha confessato Knightley. "Ma ho avuto un successo fenomenale con Pirati. Credo che Orgoglio e pregiudizio sia stato il primo film ad avere un successo fenomenale, ma anche a cambiare l'opinione della critica nei miei riguardi. Ricordo che uscì forse lo stesso anno, forse più o meno nello stesso periodo di Pirati 2. Ricevetti le peggiori recensioni di sempre per quello, e poi venni candidata all'Oscar nello stesso periodo: nella mia testa di ventunenne, era tutto piuttosto confuso."

Le conseguenze della fama

Keira Knightley in Orgoglio e pregiudizio

Keira Knightley aveva appena 20 anni quando fu candidata come migliore attrice agli Oscar con Orgoglio e pregiudizio. Fu la prima nomination all'Oscar della sua carriera, che la rese la terza candidata più giovane di sempre nella categoria all'epoca. L'attrice era già una star grazie alla saga dei Pirati dei Caraibi, ma anche a hit come Sognando Beckham e Love Actually - L'amore davvero che però non le hanno fruttato l'approvazione della critica.

"Ho ricevuto recensioni pessime, o almeno quelle che ricordo, o quelle che, nella tua testa di diciassettenne, rimangono impresse", ha detto. "Certo, ricordo solo quelle negative. Quindi, con Orgoglio e pregiudizio, forse è stata la prima volta che mi abbino apprezzato come attrice".

L'anno scorso, in un'intervista al Times, l'attrice aveva spiegato quanto fosse "buffo quando qualcosa ti sta creando e distruggendo allo stesso tempo", riferendosi proprio alla saga dei Pirati interpretata al fianco di JohnnY Depp e Orlando Bloom.

"Ero considerata un disastro per via del franchise, eppure, dato che ha avuto così tanto successo, mi è stata data l'opportunità di fare i film per i quali ho ottenuto le nomination agli Oscar" ha detto. "Sono stati i film di maggior successo a cui abbia mai preso parte e sono stati la ragione per cui sono stata pubblicamente criticata. Quindi sono in un luogo molto confuso nella mia testa."