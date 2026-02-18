Keeper - L'eletta: il trailer italiano esclusivo del film di Oz Perkins trasuda angoscia

L'immaginario inquietante di Oz Perkins torna a farci visita nel suo nuovo horror, Keeper - L'eletta, interpretato da Tatiana Maslany e Rossif Sutherland. Il trailer italiano lanciato in esclusiva da Movieplayer.it anticipa gli orrori che ci attendono sul grande schermo a partire dal 12 marzo, quando il film sarà distribuito da Be Water Film e Medusa Film.

Tatiana Maslany e Rossif Sutherland in un momento romantico

Tatiana Maslany e il weekend da incubo che non dimenticherete tanto facilmente

La coppia formata da Liz (Tatiana Maslany) e (Rossif Sutherland) decide di festeggiare il proprio anniversario concedendosi un weekend romantico in un baita isolata in montagna. Ben presto eventi inquietanti e soprannaturali cominciano a manifestarsi, ma raggiungono l'apice quando Malcolm parte misteriosamente lasciando Liz ad affrontare un sinistro segreto generazionale che coinvolge entità demoniache e immortalità. Le visioni si moltiplicano, la realtà vacilla e il rifugio si trasforma in un incubo di manipolazione, destino e mostruosa eredità.

Che cosa accade nel trailer italiano di Keeper - L'Eletta?

Il trailer italiano si apre con i boschi lussureggianti visti di sfuggita dall'auto in cui Liz e il fidanzato viaggiano per raggiungere la location romantica in cui festeggiare il loro anniversario. In voice over il personaggio di Maslany commenta la relazione con un'amica al telefono, ma quando quest'ultima le chiede se sono felici nella voce di Liz c'è un attimo di incertezza prima di rispondere affermativamente.

Arrivati allo chalet, Liz trova una strana torta davanti all'ingresso il cui incarto appare sporco della stessa sostanza scura e disgustosa che vediamo poche scene più tardi, quando Liz ispeziona lo chalet. A interrompere un momento di romanticismo interviene il campanello, che vede l'arrivo di un amico di Malcolm la cui presenza non sembra gradita alla donna. L'ultima parte del trailer è dominata da inquietanti presenze femminili a cui Liz sembra accomunata da strani parallelismi. E mentre il parossismo aumenta, la donna grida terrorizzata spiegando di voler lasciare il cottage.

"Shelley Duvall è stata un punto di riferimento importante", come si è preparata Tatiana Maslany

In Keeper - L'eletta la star di Orphan Black Tatiana Maslany interpreta Liz, una donna immersa in una relazione di cui non pienamente convinta. Quando un weekend fuori si trasforma in un'esperienza terrificante, Liz è costretta a confrontarsi non solo con il suo compagno, ma anche con se stessa e con la sua vulnerabilità emotiva.

"Per prepararmi Oz mi ha invitato a guardare certi tipi di film" ha spiegato l'attrice. L'horror, per me, è una novità. Gli ultimi cinque anni sono stati la mia scuola di cinema horror, perché prima ero troppo timida per guardare qualsiasi cosa. Quindi ho preso coraggio da quando ho compiuto 40 anni, e ora posso guardare film senza esserne terrorizzata. Ho iniziato a guardare molti film degli anni Settanta a cui Perkins faceva riferimento. Mi ha persino detto di guardare Tre donne, che è completamente diverso, ma lo ispirava, mi ha citato i film che lo entusiasmavano. Shelley Duvall è stata un punto di riferimento importante per entrambi. Shining è stato un punto di riferimento importante, e la sua interpretazione in quel film sono state entrambe pietre di paragone"_.