Osgood Perkins trasforma la fuga romantica di Tatiana Maslany in un incubo horror: ecco il trailer di Keeper

Osgood Perkins, dopo il successo di Longlegs e The Monkey, tornerà nelle sale cinematografiche con Keeper e il trailer rivela qualche anticipazione sul film con star Tatiana Maslany e Rossif Sutherland.

L'appuntamento nei cinema statunitensi è stato fissato al 14 novembre e sul grande schermo si assisterà a una storia d'amore che prende una svolta terrificante.

Cosa racconta il thriller Keeper

Al centro della trama, infatti, c'è una coppia che decide di trascorrere un weekend romantico per festeggiare il proprio anniversario in una casa isolata.

In Keeper, quando Malcolm (Rossif Sutherland) ritorna improvvisamente in città, Liz (Tatiana Maslany) si ritrova isolata e in presenza di un'entità malvagia che svela i terrificanti segreti dell'edificio.

Il trailer del film horror diretto da Osgood Perkins anticipa che la storia verrà raccontata dalle prospettive dei due protagonisti, mostrando come il legame tra i due personaggi venga messo a dura prova da eventi terrificanti e inspiegabili.

Ecco il video condiviso online:

Il ritorno di Perkins nelle sale

La sceneggiatura del thriller a sfumature horror è stata firmata da Nick Lepard (Danherous Animals) e le riprese si sono svolte in tre settimane, concludendosi nell'agosto 2024. Perkins, con Keeper, arriverà alla sua terza collaborazione con NEON dopo il successo ottenuto con Longlegs, con star un irriconoscibile Nicolas Cage e in grado di arrivare a ottenere un incasso di circa 127 milioni di dollari, e il recente The Monkey (di cui potete leggere la nostra recensione), l'adattamento dell'opera letteraria di Stephen King che ha avuto come protagonista l'attore Theo James.

Osgood, in precedenza, aveva già diretto February - L'innocenza del male, seguito poi da Gretel e Hansel dopo Sono la bella creatura che vive in questa casa.