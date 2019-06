Keanu Reeves nel ruolo di Wolverine: i fan lanciano la petizione online

Keanu Reeves nel ruolo di Wolverine è un'ipotesi molto apprezzata dai fan che hanno lanciato una petizione per sostenere la sua candidatura all'iconico personaggio.

L'attore aveva rivelato recentemente che tra i personaggi Marvel è proprio quello a cui ha detto addio Hugh Jackman a interessarlo di più, essendone fan fin da quando era un ragazzino.

Online su Change.org è quindi apparsa la petizione in cui si chiede alla Marvel di scegliere proprio Keanu Reeves per la parte di Wolverine scrivendo: "Il Box Office esploderebbe con un film dedicato a Wolverine con Keanu Reeves, o un futuro cinecomic dedicato agli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe della Disney, e inoltre credo che sia uno dei pochi attori al mondo in grado di interpretare Wolverine dopo la versione portata nelle sale da Hugh Jackman".

Lo studio, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aver già ingaggiato la star di John Wick per una parte in The Eternals, notizia che però non è ancora stata confermata.

Warner Bros. aveva inoltre pensato alla star per il ruolo di Yon-Rogg in Captain Marvel, prima di affidare il personaggio a Jude Law.

Non resta quindi che attendere per scoprire se Keanu verrà scelto come prossimo Wolverine e se le richieste dei fan verranno ascoltate.

Keanu Reeves rivela: "Mi piacerebbe interpretare Wolverine"