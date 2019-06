Keanu Reeves: "Mi sento solo", ma l'intervista è inventata

Keanu Reeves, negli ultimi giorni, è stato al centro di molte notizie apparse online in cui si sosteneva che l'attore avesse confessato di sentirsi solo. Le dichiarazioni diffuse inizialmente dal sito malese Star2.com si sono però rivelate false e il portavoce dell'attore ha smentito il contenuto dell'intervista sostenendo sia inventata.

Sul sito internet si sosteneva che Keanu Reeves avesse risposto alla domanda: "Cosa significa l'amore per te?". L'attore avrebbe risposto: "Volete dire l'amore romantico? Sapete, io sono una persona solitaria. Non ho nessuno nella mia vita. Ma se accaddesse, rispetterei e amerei l'altra persona. Spero che in futuro accada a me".

Keanu avrebbe poi proseguito sostenendo che non si preoccupa troppo della sua solitudine.

Il portavoce della star di John Wick 3: Parabellum ha però voluto chiarire immediatamente che in quelle dichiarazioni non c'è nulla di vero: "Questa intervista non è avvenuta. Si tratta di un articolo realizzato unendo vari pezzi tratti da varie interviste e la maggior parte di queste domande non sono state poste e non hanno avuto una risposta. Sono state inventate".

Keanu Reeves: il racconto di un fan sul suo autografo vi farà sciogliere come un gelato