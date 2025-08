Keanu Reeves ritrova i Rolex rubati nel 2023: l'orologio di John Wick è salvo

Keanu Reeves può aggiungere un'altra storia incredibile alle sue vicende. A due anni di distanza dal furto avvenuto nella sua casa di Los Angeles nel 2023, sei orologi di valore sono stati ritrovati a Santiago del Cile e presto faranno ritorno nelle mani del proprietario.

Tra gli orologi c'è Rolex Submariner del valore di 10.000 dollari. In totale il valore degli orologi rubati si aggira sui 125.000 dollari, come ha riferito la polizia cilena alla Associated Press (AP).

Gli agenti cileni hanno riferito ai giornalisti che l'interprete di Matrix ha già identificato i preziosi orologi come gli stessi rubati dalla sua casa di Los Angeles nel dicembre 2023. La CNN ha riferito per prima che gli orologi erano stati ritrovati nella zona orientale di Santiago un anno dopo, nel dicembre 2024. All'epoca, le autorità hanno arrestato un individuo collegato alle rapine violente.

Keanu Reeves nei panni di John Wick

John Wick tornerà presto a sapere che ore sono

"I detective della Brigata Investigativa Rapine e Interventi Criminali hanno sequestrato a Peñalolén diversi gioielli, orologi di valore e oggetti rubati, tra cui un orologio appartenuto a un famoso attore cinematografico, vittima di una rapina a Los Angeles nel dicembre 2023", ha scritto la Polizia Investigativa del Cile su X.

In un video, gli agenti mostrano l'incisione sul fondo del Rolex Submariner. The John Wick Five è scritto sopra il nome dell'attore e Thank You - JW4 - 2021, riferimento a John Wick: Chapter 4, girato nel 2021. PEOPLE aveva riferito in precedenza che Keanu Reeves aveva regalato alla trope dei Rolex per ringraziarli per il lavoro svolto.

"Il miglior regalo di sempre", aveva scritto lo stuntman Jeremy Marinas nella sua storia di Instagram insieme a una foto del Rolex.

La polizia locale ha trovato gli orologi durante un'irruzione in alcune abitazioni di Santiago, scoprendo auto rubate, iPhone, altri orologi di lusso e borse firmate.

Questa non è la prima irruzione nella dimora dell'attore. Il 12 settembre 2014 la polizia intervenne per un furto con scasso in casa di Reeves intorno alle 5 del mattino, secondo la CNN. Non fu portato via nulla dall'abitazione, ma venne fermata una donna sulla quarantina poi condotta in una struttura medica per accertamenti, secondo la polizia. Il divo si trovava in casa al momento dell'incidente. Un'altra donna avrebbe fatto irruzione in casa della star tre giorni dopo. La sospettata si stava godendo la piscina quando la polizia è intervenuta.