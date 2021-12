Keanu Reeves commenta il famigerato meme "Sad Keanu": "Sto solo mangiando un panino!"

Keanu Reeves è tornato a commentare il celebre meme Sad Keanu, spiegando una volta per tutte che stava solo mangiando un panino su una panchina.

Keanu Reeves torna a commentare il popolarissimo meme Sad Keanu che ormai lo perseguita da anni nel corso di un'ospitata da Stephen Colbert sminuendo le attribuzioni cariche di significato che si sono succedute negli anni e spiega che in realtà stava solo mangiando un panino.

L'atteggiamento della star nella foto in questione, che lo vede seduto da solo su una panchina, intento a mangiare un panino con aria sconsolata, ha spinto molti a leggere in quel comportamento una profonda tristezza. Così la creatività dei fan è stata stimolata dando vita a migliaia di fotomontaggi e meme su Sad Keanu che circolano in rete ormai da anni.

La spiegazione alla foto proposta da Keanu Reeves a Stephen Colbert sfata i miti sulla sua presunta tristezza. Alla domanda se sia realmente triste, l'attore ribatte divertito:

"Sto solo mangiando un panino!".

Poi aggiunge: "Stavo pensando. Avevo da fare alcune cose. Avevo fame".

L'attore ha poi commentato la scena del fumettista Ron Garney di inserire un'immagine ispirata a Sad Keanu nel fumetto BRZRKR, nato da un'idea originale di Reeves:

"Non sapevo che l'avrebbe inserita, ma credo che sia un po' meta".