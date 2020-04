Keanu Reeves, il sosia dell'attore ammette: "la somiglianza mi aiuta con le donne"

Il sosia brasiliano di Keanu Reeves ammette quanto sia d'aiuto la somiglianza con il protagonista di John Wick per far colpo sulle donne. E non facciamo fatica a credergli.

Se per molti la conquista dell'altro sesso è un campo di battaglia e un'arte in cui pochi eccellono, costellata da battute d'ingresso non sempre dall'effetto sperato, per quei fortunati che possono vantare una somiglianza con una star di Hollywood la strada verso la conquista appare decisamente molto meno tribolata; soprattutto se la star in questione è Keanu Reeves, al momento sul podio fra le celebrità più amate nel mondo.

Il brasiliano Marcos Jeeves (no, non è il suo vero nome) si è sentito ripetere sin dai tempi dell'adolescenza quanto somigliasse alla star di Matrix, cosa che ha inciso non poco nella sua vita sentimentale. Quando la rivista GQ gli ha chiesto in che modo la somiglianza lo aiuti ad approcciare l'altro sesso, ha così risposto: "Sì, sono single e somigliare a Keanu Reeves mi aiuta moltissimo. Alcune donne mi coprono di complimenti nei commenti sotto le mie foto su Instagram, ma mantengo sempre una certa distanza e soprattutto non sfrutto la somiglianza per approfittare della situazione e delle mie ammiratrici".

A quanto racconta il primo a rendersi conto della straordinaria somiglianza fu un amico di Marcus, ad oggi 49enne, più di 30 anni fa; il brasiliano ha infatti spiegato: " Un mio amico del liceo, dopo aver visto Point Break, ha insistito affinché anche io guardassi il film, nel quale a suo dire recitava un attore molto simile a me. Da allora è cominciata la mia ammirazione per Keanu."

E il passare degli anni non ha fatto altro che aumentare la sua fortunata caratteristica.

Nonostante i numerosi video e post su Instagram in cui il sosia brasiliano si esibisce in celebri imitazioni dei personaggi di Reeevs, Marcus sta cercando di ritagliarsi una sua personale carriera in ambito cinematografico: "Grazie a tutta la visibilità che mi hanno dato i social network, finalmente sto realizzando quello che è il più grande sogno della mia vita, ovvero lavorare come attore. Sono stato chiamato a partecipare al film Tiro Certo - Rio em Chamas, scritto e diretto da Roger Davill; per me sarà una grande occasione di crescita professionale". Marcus ha poi approfittato per ringraziare ancora una volta tutti i suoi follower, senza i quali non avrebbe avuto la possibilità di vivere questo momento. Non ci resta che attendere e vedere se il mondo è pronto ad accogliere due Keanu Reeves.