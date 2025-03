Keanu Reeves, Ione Skye rifiutata dopo una doccia col divo: "Affascinante anche quando mi ha respinta"

Ione Skye ha amesso di aver trovato Keanu Reeves "difficile da non guardare" quando giravano il film del 1986 I ragazzi del fiume. L'attrice si è confessata nel libro Say Everything: A Memoir in cui parla candidamente delle sue cotte per le sue co-star a partire da quella per Reeves, con cui ha recitato in quello che è stato il suo primo film.

Tanto era invaghita dell'interprete di Matrix da pedinarlo nella sua roulotte. Una volta arrivò a fargli una visita a sorpresa perché credeva che l'attrazione fosse reciproca, ma lui la respinse con un no deciso. Quando cercò di baciarlo, lui le disse che stava andando a farsi una doccia e Skye lo seguì.

"Keanu aprì l'acqua e si mise con la schiena rivolta verso di me, la mano nel getto, fissando il soffione della doccia. Mi spostai tra lui e la tenda aperta della doccia, l'acqua mi spruzzava la schiena", scrive. "Il suo bel collo era proprio lì, così vicino che avrei potuto leccarlo, e così feci. Mi concentrai sulla sua bella gola, succhiandola e baciandola. La stanza era densa di vapore, la mia maglietta bagnata mi si appiccicava addosso, voleva essere tolta." Quando allungò la mano verso la fibbia dei suoi pantaloni lui le afferrò il polso per fermarla e disse che non pensava di volerlo fare.

-"Scoppiai in una risata veloce e scioccata. 'Mi dispiace!' gli dissi" prosegue il memoir. "'No, non esserlo', disse Keanu, liberandomi il polso. Eravamo ancora incollati insieme, respiravamo affannosamente. Premetti il ​​viso, rosso per il bacio e per l'imbarazzo, contro il suo petto."

Keanu Reeves, che aveva sei anni più di lei, la trattò gentilmente. "'Lascia che ti prenda una maglietta asciutta'", le disse. "Anche il modo in cui mi aveva respinta era affascinante." conclude l'attrice.

Una scena de I ragazzi del fiume

La reazione al rifiuto

Ione Skye ricorda il giorno successivo alla doccia bollente. "C'era un po' di imbarazzo sul set il giorno successivo. Senza dir niente, Keanu mi ha fatto capire che non ce l'aveva con me per averci provato con lui."

L'incontro fuori dalla doccia seguì altri incontri che le fecero battere il cuore. In uno, stavano provando insieme una scena di sesso, ma il tutto iniziò in modo imbarazzante. Keanu le confessò che se n'era dimenticato e che aveva mangiato qualche boccone di cipolla cruda in precedenza.

"Stando attenta a non farmi cadere i capelli sul viso, mi sono messa a cavalcioni di Keanu e l'ho baciato per davvero, strusciandomi sulla sua gamba o sul suo stomaco", scrisse Skye. Quando i due si sono staccati, "intimiditi e senza fiato, lui ha chiesto 'Stai bene?'. Dal tono roco della sua voce ho intuito che non ero solo io a volerne di più. Baciandolo sul lato del suo viso, sussurrai: 'Posso venire a casa tua dopo le riprese?'"

Anche quella visita finì bruscamente, quando Keanu Reeves smise improvvisamente di baciarla e si offrì di accompagnarla a casa. Qualche anno dopo, quando stava girando il suo film più famoso, Non per soldi... ma per amore giunse a una conclusione: "Pensavo di amare Keanu, ma a posteriori era solo una cotta".