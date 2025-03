John Cusack: Ione Skye rivela la relazione col collega di Non per soldi... ma per amore

Ione Skye ha fatto luce sulla sua vita sentimentale nel suo memoir, rivelando di aver avuto una relazione con la co-star del cult Non per soldi... ma per amore, che ha segnato il debutto alla regia di Cameron Crowe nel lontano 1989, John Cusack.

Il memoir, intitolato Say Everything giocando col titolo originale del film che la rese celebre, Say Anything, dà ampio spazio al privato dell'attrice e ai suoi sentimenti per John Cusack. Skye accenna casualmente all'avventura con Cusack mentre parla della sua relazione con lo stilista David Netto, con cui era fidanzata e con cui ha avuto una figlia nel 2001. Una sera, scrive Skye, i due andarono al ristorante Balthazar con un'altra coppia che non aveva mai incontrato e che per caso era fan del film diretto da Cameron Crowe.

"Abbiamo parlato del film e di come fosse John Cusack. Ho detto loro che avevamo avuto una bella amicizia e che l'avevo sempre ammirato e che lui non si era mai sentito a casa a Los Angeles, quindi si era trasferito di recente a Chicago", ha scritto Ione Skye. _"Non ho detto che ero andata a letto con John dopo il mio divorzio perché avevo bisogno di uscire dagli schemi e aveva funzionato: ora sapevo che eravamo destinati ad amarci solo nei film. Il divorzio a cui Ione Skye fa riferimento è quello da Adam Horovitz, rapper dei Beastie Boys, avvenuto nel 2000.

Sguardi appassionati tra John Cusack e Ione Skye

Finzione o realtà?

Quello che l'attrice non ha confessato alla coppia è quanto fosse cotta del suo collega di set all'epoca delle riprese. Mentre il personaggio di Cusack stava facendo la mossa cavalleresca di proteggere Diane dai vetri rotti per strada e di farle una serenata con uno stereo portatile, lei desiderava che fossero una coppia nella vita reale.

I sentimenti di Ione Skye emersero quando l'attrice aiutò Cameron Crowe a convincere Cusack, già veterano con molti titoli alle spalle, che il suo personaggio doveva dire a Diane che la amava. Cusack pensò che fosse troppo cliché. Skye e Crowe pensarono che rendesse la loro rottura inuna scena memorabile ancora più straziante.

Lei chiese a Cusack se si fosse mai innamorato e la sua risposta le diede un barlume di speranza per un secondo.

John Cusack con lo stereo in mano nella scena più romantica del film

"Non mi sono mai innamorato. Almeno fino a poco tempo fa", disse l'attore. "Ci ho pensato per un momento", ha scritto Skye. _"Johnny era innamorato di me? Mentre la nostra storia d'amore cresceva davanti alle telecamere, era cresciuta anche una vera attrazione. Lo sentivo sempre e sapevo che anche lui lo sentiva, ma continuava a vivere solo nella finzione. Lui voleva di più? E io? Ero innamorata di Johnny?"

Skype ha poi scoperto che l'innamoramento a cui John Cusack faceva riferimento era quello per la sua fidanzata dell'epoca, la cantante e ballerina di Prince Susannah Melvoin. Ma la vera relazione dell'attore rimase sullo sfondo durante le riprese del film con Ione Skye.

"Ci siamo guardati brevemente, emozionandoci, e ho pensato che ci saremmo potuti baciare, ma non l'abbiamo fatto", ha ricordato lei. "Quello sarebbe arrivato dopo, anni dopo".