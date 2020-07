Keanu Reeves e Idris Elba in una serie HBO Max ispirata a una app per prendere sonno

HBO Max vuole aiutare il pubblico a rilassarsi e prendere sonno con una nuova serie tv che vede coinvolti Keanu Reeves, Idris Elba, Mahershala Ali, Oscar Isaac e molte altre star.

HBO Max, servizio streaming di WarnerMedia, ha messo in cantiere A World of Calm, adattamento della popolare app Calm, che contiene varie storie per rilassarsi e prendere sonno. Questa la sinossi di A World of Calm: antidoto tempestivo per lo stress delle nostre vite moderne, ogni episodio della durata di mezz'ora condurrà gli spettatori in una viaggio immersivo in un altro mondo.

Ogni racconto rilassante, ispirato alle storie contenute nella app Calm, avrà lo scopo di trasformare lo stato d'animo degli spettatori guidandoli verso il rilassamento e la pace interiore con l'aiuto di musica e immagini appropriate oltre naturalmente alle voci delle star coinvolte nel progetto. Tra gli attori che aderiranno, anche Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu e Cillian Murphy.

"Con la quantità di stress e caos che stiamo sperimentando in questo momento particolarmente difficile, dovremmo usare tutti un aiuto per rilassarci e A World of Calm è qui per aiutarci" svela Jennifer O'Connell, vice presidente esecutiva della sezione non-fiction e programmi per i bambini di HBO Max. "Con immagini suggestive e una narrazione pacata, questa serie originale punta a sventare parte della vostra routine quotidiana".

