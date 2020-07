Constantine 2: Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence hanno discusso del sequel

Si torna a parlare di un ipotetico Constantine 2: il regista Francis Lawrence ammette di aver discusso della possibilità di un sequel con la star Keanu Reeves.

Keanu Reeves in una scena di Constantine

L'ipotesi di un sequel di Constantine è riemersa quando è stato annunciato il coinvolgimento di J. J. Abrams nello sviluppo di un nuovo film su John Costantine. Secondo i rumor, Abrams produrrà il film con la sua Bad Robot, ma non sono stati svelati dettagli sul plot. Non è chiaro neppure se il progetto sarà un reboot di Constantine senza relazione col primo film o se sarà un sequel che vedrà il ritorno di Keanu Reeves.

In una recente intervista con Slash Film, Francis Lawrence ha rivelato di aver già disucsso l'ipotesi di un sequel con Keanu Reeves specificando però di non possedere i diritti del personaggio:

"Credo che lo vogliamo fare tutti. In principio pensavamo di realizzare un film responsabile R-rated. Per responsabile, intendo un film che non costi quanto l'originale, che è PG-13. Abbiamo lavorato sul sequel per un po', è stata una sfida. Ciò che mi era piaciuto del primo è il fatto che era una storia personale, così ho capito che sarebbe stato un errore rimanere incastrati in un patrocchio soprannaturale."

Il regista prosegue: "L'idea di una storia personale era davvero interessante, ma è stato l'aspetto più difficile da sviluppare. ne abbiamo discusso di recente. Amiamo tutti il primo film e aver realizzato che è diventato un cult è uno stimolo per realizzare il sequel. Ne ho parlato con Keanu Reeves e Akiva Goldsman. Sfortunatamente, essendo Constantine parte di Vertigo, che è parte di DC, ci sono dei piani su questi universi condivisi. Al momento non abbiamo i diritti per l'utilizzo del personaggio. Ci stiamo provando, ma avere a disposizione Keanu, che non vede l'ora di tornare nel personaggio, e sentirsi rispondere 'Abbiamo altri piani' è una delusione. Vedremo che succederà in futuro".