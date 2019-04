Keanu Reeves avrà il suo festival personale, al via il KeanuCon Film Festival!

Keanu Reeves sta per avere un festival dedicato a lui, il KeanuCon Film Festival. L'evento celebrerà la carriera dell'attore e onorerà due dei suoi ruoli più iconici, John Wick e Ted "Theodore" Logan III.

Una doppia verità: Keanu Reeves in una scena del film

KeanuCon Film Festival si svolgerà il 27 e 28 aprile a Glasgow, in Scozia, presso il Centre for Contemporary Art. A organizzarlo è Matchbox Cineclub, che omaggerà la carriera del bel Keanu proiettando molti dei suoi film a cominciare da One Step Away del 1985. Le proiezioni includono alcuni dei film più famosi del divo, dalla saga di Bill & Ted a Constantine e Speed. A concludere l'evento sarà il recente Destination Wedding.

Di seguito la lista completa dei film che verranno propiettati:

One Step Away (Robert Fortier, 1985)

Permanent Record (Marisa Silver, 1988)

My Own Private Idaho (Gus Van Sant, 1991)

Speed (Jan de Bont, 1994)

The Matrix (Lana Wachowski, Lilly Wachowski, 1999)

John Wick (Chad Stahelski, David Leitch, 2014)

Man of Tai Chi (Keanu Reeves, 2013)

Constantine (Francis Lawrence, 2005)

Challenge Death with Dice Roll Cafe*

Bill & Ted's Excellent Adventure (Stephen Herek, 1989)

Bill & Ted's Bogus Journey (Peter Hewitt, 1991)

Wyld Stallyns Live*

Destination Wedding (Victor Levin, 2019)

Keanu Reeves: con John Wick torna in sala il sex symbol malinconico

A breve rivedremo Keanu Reeves in John Wick 3: Parabellum, scritto da Derek Kolstad e diretto da Chad Stahelski, nei cinema italiani il 16 maggio 2019. Di recente Keanu Reeves ha svelato il duro allenamento per tornare nei panni di John Wick nel capitolo finale della trilogia.