Keanu Reeves: fan scambiano Alexandra Grant per Helen Mirren

Keanu Reeves non sarebbe fidanzato con Alexandra Grant ma con Helen Mirren, o almeno è quello che in tanti pensano, vista la somiglianza tra la compagna dell'attore, un'artista americana di 46 anni, e l'attrice britannica.

Certo, Alexandra Grant, la nuova fidanzata del divo di Matrix, ha gli stessi occhi chiari e gli stessi capelli color argento di Helen Mirren, ma pure 28 anni in meno! Ciononostante, al diffondersi delle prime foto di Keanu Reeves, 55 anni, mano nella mano con la sua compagna in occasione del LACMA Art + Film Gala lo scorso sabato, sono stati in tanti coloro i quali, via social, hanno apertamente ammesso di aver creduto che la Mirren, felicemente sposata con il regista Taylor Hackford, avesse abbandonato casa e consorte per uscire finalmente allo scoperto e confessare la relazione con uno degli ex scapoli più ambiti di Hollywood.

Y’all I’m not gonna lie, I didn’t have my glasses on the first time I saw it today and I thought Keanu Reeves was dating Helen Mirren. — Darbz refuses to use Christmas Emojis yet (@DarbzE) November 5, 2019

"Non voglio mentire e ammetterò che, senza avere gli occhiali, avevo creduto che Keanu Reeves si fosse fidanzato con Helen Mirren", scrive qualcuno. E un altro le fa eco: "Ho appena realizzato che la fidanzata di Keanu Reeves non è Helen Mirren in realtà e mi sento devastato. Quella coppia mi aveva già coinvolto emotivamente".

I just realised Keanu Reeves' girlfriend isn't in fact Helen Mirren, so I'm feeling devestated right now, I was very heavily emotionally invested in that couple. — Whiskey Houston (@RobCoco) November 5, 2019

L'errore corre sul web, dunque, e c'è anche chi, come Whitney Cummings, creatrice di 2 Broke Girls, ne approfitta e ne fa uno spunto critico per una sottile riflessione: "Il fatto che alcune persone stiano scambiando la fidanzata di Keanu Reeves per Helen Mirren è pazzesco. A Hollywood o hai 24 anni oppure potresti anche direttamente averne 70".