Keanu Reeves ha un difetto e lo svela Sandra Bullock: "Lasciateci in una stanza e impazziamo"

L'attrice ha raccontato come il carattere opposto tra lei e Keanu Reeves abbia contribuito alla naturale sintonia nata sul set di Speed, eppure un lato dell'attore la fa ammattire.

Keanu Reeves è noto per la sua discrezione e la calma zen, ma secondo Sandra Bullock il suo atteggiamento sereno può diventare quasi disorientante per chi gli sta accanto. Per lei sicuramente è sia da ammirare che da evitare.

Sandra Bullock racconta il lato più "zen" di Keanu Reeves

Sono passati più di trent'anni da quando Sandra Bullock e Keanu Reeves hanno recitato insieme per la prima volta in Speed, ma il rapporto nato durante quel film continua a essere uno dei più amati dal pubblico. I due sono tornati a condividere lo schermo nel 2006 con The Lake House e, nel corso degli anni, hanno più volte parlato della loro amicizia.

Una scena con Keanu Reeves

Ospite del podcast Good Hang with Amy Poehler, Sandra Bullock è tornata proprio agli inizi della loro collaborazione, spiegando perché la sintonia tra lei e Reeves funzionasse così bene nonostante le personalità completamente diverse.

L'attrice ha ricordato anche il curioso provino per Speed, durante il quale dovette recitare fingendo di essere seduta su un autobus. La chimica con Reeves, però, non sembrò mai qualcosa da costruire artificialmente. Al contrario, sarebbe nata proprio dalla loro diversità.

Bullock ha descritto Reeves come una persona estremamente riservata e paziente, praticamente agli antipodi rispetto alla propria energia. "Penso che noi due siamo così diversi. Lui è molto riservato e zen. Se ci metti in una stanza silenziosa, puoi guardarci andare completamente in tilt. Ogni volta che lui sta in silenzio, io sono una sorta di derviscio rotante intorno al suo silenzio e lui aspetta semplicemente che io mi esaurisca", ha raccontato l'attrice.

Bullock ha poi raccontato un'altra particolare abitudine del collega: Keanu Reeves non è necessariamente il tipo di persona che risponde subito. Prima ascolta, lascia passare del tempo e sembra avere bisogno di elaborare ciò che gli è stato detto. "Aspetta pazientemente e spesso non risponde a quello che dico. Poi magari, un giorno dopo, quando ci ha pensato, arriva la risposta", ha spiegato Bullock.

La coppia di Speed funzionava proprio perché era così diversa

Nel film del 1994, Bullock interpretava Annie Porter, la passeggera costretta a mantenere in movimento un autobus imbottito di esplosivo, mentre Reeves era l'agente Jack Traven. L'energia dei due personaggi era molto diversa, ma sullo schermo il contrasto diventava parte del fascino della coppia.

Sandra Bullock e Keanu Reeves in una scena

È una dinamica che, secondo Bullock, rispecchiava in qualche modo anche il rapporto tra i due attori fuori dalla finzione: da una parte la sua esuberanza, dall'altra la calma quasi imperturbabile di Keanu Reeves.

La loro amicizia è rimasta solida anche dopo la fine delle riprese e i due hanno continuato a parlare l'uno dell'altra con grande affetto. Le parole di Bullock offrono così un'altra piccola finestra su un rapporto costruito lontano dai riflettori, ma diventato nel tempo uno dei legami più apprezzati dai fan di Hollywood. E forse è proprio questa differenza tra loro ad aver reso così credibile, allora come oggi, la loro sintonia.