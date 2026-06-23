Keanu Reeves nell'universo Lego: in lista come protagonista del nuovo film del regista di Toy Story 4

Keanu Reeves sarebbe vicino a firmare per il ruolo principale di un nuovo film Lego sviluppato da Universal Pictures e diretto da Josh Cooley, il regista premio Oscar di Toy Story 4.

Secondo le prime indiscrezioni, il progetto legato all'universo cinematografico LEGO sarà un ibrido live action e prevede la partecipazione di Keanu Reeves: ma apparirà fisicamente sullo schermo o presterà soltanto la voce a uno dei personaggi principali?

Universal rilancia il franchise Lego con Keanu Reeves

Dopo anni di annunci, progetti rimasti sulla carta e cambi di strategia, Universal Pictures sembra aver trovato il tassello giusto per rilanciare il marchio sul grande schermo: Keanu Reeves.

Keanu Reeves in un primo piano

Secondo quanto riportato dalle testate americane, l'attore di John Wick e Matrix sarebbe in trattative avanzate per diventare il protagonista di un nuovo film Lego diretto da Josh Cooley, il regista che nel 2020 ha conquistato l'Oscar grazie a Toy Story 4. Per il momento lo studio mantiene il massimo riserbo e non ha commentato ufficialmente la notizia, ma l'operazione appare significativa per più di una ragione.

Innanzitutto perché segnerebbe una nuova collaborazione tra Reeves e Cooley. I due avevano già lavorato insieme proprio in Toy Story 4, dove l'attore aveva dato voce a Duke Caboom, lo spericolato stuntman canadese diventato uno dei personaggi più amati del film Pixar. Un ruolo nato quasi come una parentesi comica e che invece aveva mostrato ancora una volta la capacità di Reeves di giocare con la propria immagine pubblica.

Il nuovo progetto Lego viene descritto come una produzione ibrida tra live action e animazione CGI. Non è ancora chiaro se Reeves apparirà fisicamente nel film o se presterà soltanto la voce a uno dei personaggi principali, ma il suo coinvolgimento rappresenta già un segnale importante delle ambizioni dell'operazione.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama, né sono stati annunciati altri membri del cast. Il progetto resta avvolto nel mistero, una scelta che alimenta inevitabilmente la curiosità attorno a quello che potrebbe diventare uno dei titoli più attesi dei prossimi anni.

Il futuro del franchise Lego si gioca nei prossimi mesi

Dietro questa nuova produzione non c'è soltanto il desiderio di riportare i mattoncini più famosi del mondo al cinema. C'è anche una questione industriale che potrebbe rivelarsi decisiva.

Un ritratto di Keanu Reeves

Universal detiene infatti i diritti cinematografici Lego dal 2020, dopo che Warner Bros. aveva lasciato scadere il proprio accordo. Negli anni successivi lo studio ha annunciato diversi progetti affidati a nomi importanti come Jake Kasdan, Patty Jenkins e Joe Cornish, ma nessuno di questi è riuscito a trasformarsi in un film effettivamente entrato in produzione.

Secondo le indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Universal starebbe cercando di avviare concretamente un nuovo lungometraggio entro pochi mesi. Se non dovesse riuscirci, il controllo del marchio potrebbe tornare disponibile sul mercato, aprendo la porta ad altri potenziali acquirenti.

La situazione è particolarmente delicata perché il brand Lego porta con sé un'eredità importante. Quando The Lego Movie arrivò nelle sale nel 2014, il risultato fu una delle sorprese più clamorose del decennio. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, il film trasformò un semplice giocattolo in una delle proprietà cinematografiche più creative e originali del momento, conquistando pubblico e critica.

Da quel successo nacque un vero universo espanso composto da The Lego Batman Movie, The Lego Ninjago Movie e The Lego Movie 2. Se lo spin-off dedicato al Cavaliere Oscuro riuscì a ottenere ottimi risultati, gli altri capitoli non replicarono l'entusiasmo del pubblico, segnando progressivamente un rallentamento del franchise.

Nemmeno l'era Universal è partita nel migliore dei modi. Il primo film realizzato sotto la nuova gestione è stato Piece by Piece, il biopic dedicato a Pharrell Williams raccontato interamente attraverso personaggi Lego. Nonostante le recensioni positive, l'incasso si è fermato ben al di sotto delle aspettative.

È anche per questo che la scelta di puntare su una figura come Keanu Reeves appare significativa. Negli ultimi anni l'attore è diventato uno dei nomi più affidabili e trasversali dell'industria cinematografica, capace di attrarre pubblici molto diversi tra loro e di trasformare ogni progetto in un evento mediatico.