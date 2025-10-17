Keanu Reeves costretto a cambiare nome a inizio carriera: "Il mio benvenuto a Hollywood"

Quando si è trasferito a Los Angeles in cerca di fortuna, la prima cosa che il manager del divo ha voluto fare è fargli cambiare nome, per fortuna solo per poco tempo.

Anche Keanu Reeves è stato costretto a piegarsi alle regole di Hollywood, per fortuna solo provvisoriamente. C'è stato un tempo in cui, mentre cercava di sfondare a Hollywood, il suo manager l'ha spinto a cambiare nome non era Keanu Reeves, come ha rivelato nel corso del podcast New Heights.

"Ero a Toronto, in Canada, e poi ho trovato un manager che viveva a Los Angeles" ha ricordato. "A 20 anni sono andato in macchina a Los Angeles. Sono sceso e il mio manager mi ha detto: 'Vogliamo cambiare il tuo nome'. Quello è stato il mio benvenuto a Hollywood."

Keanu reeves in Matrix Resurrections

Gli esordi non facili di Keanu Reeves

Il divo di Matrix e John Wick oggi racconta divertito le difficoltà che incontrano molti giovani esordienti alle prese con la fabbrica dei sogno hollywoodiana.

"Ricordo che stavo camminando sulla spiaggia e ho pensato, 'Il mio nome? E se cambiassi nome?'" ha detto l'attore, disorientato dall'ipotesi, ma aperto a valutare alcune alternative.

"Il mio secondo nome è Charles, quindi ho pensato: 'Chuck?' E sono cresciuto in una strada chiamata Spadina, Chuck Spadina. Poi sono diventato Templeton o qualcosa del genere. Quindi sono diventato K.C. Reeves. Sono stato accreditato come K.C. Reeves."

Keanu Reeves in John Wick

L'attore è, infatti, accreditato come K.C. Reeves in un episodio della serie antologica del 1986 The Magical World of Disney. Non ha spiegato perché il suo manager di allora lo abbia spinto a cambiare nome, ma questa scelta non è durata a lungo.

"Non ci sono riuscito. Facevo le audizioni e mi chiamavano, 'K.C. Reeves'. Non rispondevo. Sei mesi dopo, mi sono detto, 'Non lo farò'. E sono tornato al mio nome".

Come Keanu Reeves, anche Leonardo DiCaprio e Benicio del Toro hanno recentemente confessato di essere stati invitati a cambiare i loro nomi. DiCaprio ha rivelato che, secondo un agente, il suo cognome sarebbe suonato "troppo etnico".

"Alla fine ho trovato un agente che mi ha detto, 'Il tuo nome è troppo etnico. Non ti assumeranno mai. Il tuo nuovo nome è Lenny Williams'", ha detto DiCaprio. "'Come mai Lenny Williams?'. 'Abbiamo preso il tuo secondo nome e l'abbiamo trasformato nel tuo cognome e ora il tuo nome è Lenny'. Mio padre ha visto la foto del primo piano scattata dall'agente, l'ha strappata e ha detto: 'Dovrai passare sul mio cadavere'".