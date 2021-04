Keanu Reeves: secondo Boy George "potrebbe comparire nel biopic sulla mia vita", ma lui nega

No, nonostante quanto anticipato da Boy George, Keanu Reeves non reciterà nel preannunciato biopic sulla vita del cantante. A smentirlo è stato il portavoce dell'attore, che si trova attualmente in Germania, impegnato sul set di John Wick 4.

Boy George si sarebbe lasciato sfuggire l'anticipazione in un video condiviso sui social media in cui annunciava il casting di Karma Chameleon, film sulla sua vita, informando i fan che Danny Mays interpreterà suo padre.

Nel video, Boy George anticipa che il film verrà girato in estate a Londra e in altre località del mondo e che Mays interpreterà suo padre, aggiungendo che "secondo alcuni rumor ci sarà anche Keanu Reeves". La notizia è stata subito smentita a EW da un portavoce dell'attore il quale ha specificato che Keanu Reeves non è coinvolto nel progetto.

Nel video, Boy George invita, inoltre, gli attori di tutto il mondo a fare un'audizione per interpretarlo nel prossimo film biografico:

"Stiamo cercando un giovane attore coraggioso in qualsiasi parte del mondo per interpretare il ruolo della sua vita, e sarà fantastico. Voglio essere stupito! Allora ci vediamo sul set quest'estate."

Un paio di anni fa si era addirittura parlato della star de Il trono di spade Sophie Turner nel ruolo di Boy George, e l'attrice si era dichiarata entusiasta di misurarsi con una simile sfida, ma a quanto pare l'accordo non sarebbe andato in porto visto che il casting prosegue.

