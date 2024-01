Keanu Reeves ha annunciato il suo nuovo romanzo fantasy

Keanu Reeves ha annunciato un nuovo romanzo fantasy scritto a quattro mani con l'acclamato autore del genere China Miéville (La città e la città, Embassytown). Il Libro dell'Altrove verrà pubblicato in estate da Del Rey, un marchio di Penguin Random House in collaborazione con Boom Studios, l'editore responsabile della serie di fumetti BRZRKR di cui espanderà il franchise.

Il romanzo

Presentato da Del Rey come "un'epopea di genere che unisce antichi poteri, guerre moderne e un reietto che non può morire", il romanzo fantasy d'esordio dell'attore di John Wick è ambientato nell'universo di BRZRKR, la serie a fumetti creata da Reeves in collaborazione con Matt Kindt e illustrata da Ron Garney da cui è stato tratto un film Netflix. I dettagli della trama del romanzo non sono stati resi noti.

"È stato straordinario avere l'opportunità di collaborare a Il Libro dell'Altrove con uno dei miei autori preferiti, China Miéville. China ha fatto esattamente quello che speravo: è arrivato con un'architettura chiara della storia e con una visione chiara di come voleva giocare con il mondo di BRZRKR, un mondo che amo così tanto. Sono stato entusiasta della sua visione e mi sento onorato di far parte di questo processo di collaborazione" ha detto Reeves in un comunicato.