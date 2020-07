Constantine: Keanu Reeves avrebbe dovuto incontrare Gesù

Le celebrazioni per i 15 anni di Constantine hanno spinto il produttore e lo stesso Keanu Reeves a rivelare una scena mai girata nel film del 2005: il detective che incontra Gesù. Potrebbe essere ripresa in un possibile seguito?

In ua diretta online, tenutasi per il panel del Comic-Con@Hom, Keanu Reeves ha fatto quattro chiacchiere insieme al ​​produttore Akiva Goldsman e al regista Francis Lawrence riguardo a Constantine per commemorare il 15° anniversario del film. In questa occasione, hanno discusso, tra le tante cose, delle idee che sono state lanciate per far rivivere la saga del detective che ha la capacità di comunicare con angeli e demoni.

"Volevamo fare... un sequel hard rock" - ha detto Goldsman - "Penso che probabilmente lo faremo."

Una delle tante idee emerse dal co-sceneggiatore Frank Cappello, prevedeva un John Constantine che si trovava faccia a faccia con Gesù Cristo.

"L'idea era che John si svegliava in una cella. Doveva identificare il prigioniero... ed era Gesù" ha detto Goldsman.

Il motivo per cui ancora non abbiamo visto questa possibile scena in un seguito, è perché: "il film non è stato un "successo strepitoso" al botteghino" - ha detto Goldsman - _"Abbiamo discusso dell'ipotesi di un sequel con varie major, tra cui Warner Bros."

Nella scena post-credit del film, compare anche Shia LaBeouf, che ha lasciato uno spiraglio per possibili storie future. Keanu Reeves, Goldsman e Lawrence sono tutti pronti a riprendere in mano Constantine e svelarci i suoi segreti.