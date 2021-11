Katy Perry e Orlando Bloom: il loro costume "vaccinale" per Halloween 2021 (FOTO)

Per Halloween 2021, Katy Perry e Orlando Bloom hanno scelto un costume di attualità: una siringa di vaccino e un dottore, ecco le foto.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno scelto di optare per un costume "vaccinale" da indossare ad Halloween 2021. I due, infatti, si sono vestiti da siringa con vaccino e da medico; l'effetto è decisamente stravagante!

Katy Perry e Orlando Bloom hanno supportato la campagna vaccinale globale in modo esplicito anche ad Halloween 2021. I due, infatti, hanno scelto di vestirsi da siringa e da medico. La pop star ha, poi, completato il post scrivendo: "State attenti, ragazzi!".

Quello scelto da Orlando Bloom e Katy Perry, però, non è stato l'unico costume peculiare di Halloween 2021. A meritarsi tantissimi applausi è anche Lizzo vestita da Baby Yoda: la rapper è andata in giro per le strade di Hollywood e ha scattato decine di selfie con fan ignari della sua reale identità.

Tuttavia, il premio al costume più inquietante dell'anno è andato all'uomo vestito da Pennywise che si è aggirato per un borgo inglese ad Halloween 2021. L'uomo in questione ha terrorizzato numerose persone regalando loro caramelle e palloncini rossi.