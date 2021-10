Lizzo vestita da Baby Yoda per Halloween 2021: il costume è stellare

Quello di Lizzo si è immediatamente candidato come Miglior Costume di Halloween 2021. La rapper, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono nei panni di Baby Yoda. Il risultato è davvero epico!

La rapper è andata in giro in piena notte per Hollywood vestita da Baby Yoda. Il risultato ha dato vita a una serie di scatti che, senza ombra di dubbio, trionferanno per bellezza ad Halloween 2021! Lizzo ha deciso di passeggiare per Los Angeles nei panni di Grogu e ha scattato numerose fotografie con passanti ignari che si trattasse della vincitrice dei Premi Grammy.

Un breve video mostra l'incredibile nottata di Lizzo nei panni di Baby Yoda. La rapper ha scritto su Instagram: "Grogu si sta prendendo Hollywood! Grogu vi vuole dire una cosa: 'Beh, nel caso in cui mi abbiate visto... Fate finta di non avermi visto!'".

Infine, gli ultimi scatti fotografici sintetizzano al massimo la nottata folle e movimentata che Lizzo ha vissuto per Halloween 2021. Ancora nei panni di Baby Yoda, la rapper ha dichiarato: "Un rappresentante dell'ufficio stampa di Grogu ha rilasciato un comunicato sulle fotografie scattate la scorsa notte: 'Grogu aka Baby Yoda aka The Child non ha ricordo di quanto avvenuto. Questi eventi, infatti, non sono mai accaduti!'".

I fan di Lizzo sono rimasti sbalorditi e divertiti dalla scelta della loro beniamina. In modo particolare, uno ha commentato in tal modo il suo post: "Wow, provate a immaginare di aver scattato un selfie con Lizzo senza sapere che fosse Lizzo!". Un altro ha scritto: "Lizzo che trolla Hollywood è la cosa più bella che sia potuta accadere ad Halloween".

Non è la prima volta che Lizzo dà spettacolo ad Halloween. Lo scorso anno, infatti, la rapper aveva vestito i panni della mosca che volava attorno alla testa dell'allora vicepresidente americano Mike Pence nel corso del suo dibattito con Kamala Harris.