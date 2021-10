IT: Pennywise si aggira tra i parcheggi di una cittadina inglese, l'incubo di Halloween

Un uomo vestito come Pennywise in IT ha terrorizzato i passanti aggirandosi tra i parcheggi di due borghi nella contea del Kent, vicino Londra.

Ad Halloween qualcuno sembra aver preso molto sul serio il periodo più spaventoso dell'anno. Un uomo, infatti, vestito come Pennywise in IT si è aggirato tra i parcheggi di due borghi nella contea del Kent, vicino Londra, e ha terrorizzato diverse persone.

Come riportato da Daily Star, un uomo vestito da Pennywise in IT ha terrorizzato i passanti nella contea del Kent - vicino Londra - urlando contro di loro, prendendo a pugni le vetrate di negozi e automobili. Come se non bastasse, il clown reggeva anche un braccio sanguinante e una serie di palloncini, tipico marchio di fabbrica della creatura partorita dall'immaginazione di Stephen King.

Secondo quanto riportato da Kent Online, inoltre, Pennywise si è anche recato al Palace Cinema di Broadstairs per offrire caramelle agli spettatori, che, dal canto loro, hanno preferito evitarlo.

Anche nel 2016, in Australia e in alcune cittadine degli Stati Uniti, alcuni strani clown apparivano di notte in strade deserte come in una scena di IT di Stephen King. Allora, l'incubo dei clown aveva invaso l'Australia tra avvistamenti e incidenti. Quando i clown iniziarono a fare le loro prime apparizioni nelle strade americane, molti pensarono che si trattasse di una trovata pubblicitaria per promuovere il nuovo film di Rob Zombie, 31, o addirittura del remake di IT, che in quei giorni era in produzione, ma questa ipotesi era stata rapidamente smentita e gli avvistamenti si sono intensificati.

Ad aver commentato le apparizioni dei clown fu lo stesso Stephen King, che disse: "Ehi, ragazzi, è ora di calmare l'isteria da clown - la maggior parte di loro sono bravi, rallegrano i bambini, fanno ridere la gente".