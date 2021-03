Katie Holmes star di The Watergate Girl, film sulla vita di Jill Wine-Banks

Katie Holmes sarà la protagonista e produttrice di The Watergate Girl, un adattamento cinematografico dell'autobiografia scritta da Jill Wine-Banks.

L'attrice realizzerà il progetto tramite la sua Noelle Productions per portare usl grande schermo la storia personale e professionale della donna.

Il libro The Watergate Girl: My Fight For Truth and Justice Against A Criminal President è stato pubblicato nel febbraio 2020 e tra le pagine si racconta la storia di una donna e di un capitolo della storia americana. Jill Wine-Banks, infatti, mentre si occupava di uno dei casi legali che ha segnato la politica statunitense, era alle prese con un matrimonio in crisi, preconcetti sessisti e segreti personali, il tutto mentre degli sconosciuti si sono introdotti nella sua casa, le sue conversazioni telefoniche sono state intercettate e i rifiuti del suo ufficio sono stati controllati.

Wine-Banks aveva iniziato la sua carriera con il ruolo di procuratore al Dipartimento della Giustizia, venendo scelta per far parte del team che si è occupato del Watergate. La trentenne era l'unica donna alle prese con il processo agli aiutanti del presidente Nixon e l'avvocato ha dovuto lottare contro il sessismo e pretendere di essere trattata alla pari dei suoi colleghi uomini.

Jill ha dichiarato: "Sono eccitata all'idea di lavorare con Katie Holmes e sono onorata nel poter condividere sul grande schermo la mia esperienza come unica donna del team che ha lavorato al processo Watergate. Nonostante si sia svolta quasi 50 anni fa, la storia della nostra indagine e del processo rimane coinvolgente e rilevante rispetto agli eventi attuali e il sessimo presente nella mia storia ha ancora degli effetti oggi. Spero che questo film dia il via a un maggior dialogo sulle sfide che le donne professioniste stanno ancora affrontando".

Katie Holmes ha aggiunto: "Sono stata attratta da questa storia perché oggi è rilevante come in passato. Le donne stanno costantemente cercando di superare i limiti che affrontano in un posto di lavoro al maschile e questa donna, da sola, ha contribuito a ridefinire il processo Watergate. Sono costantemente ispirata da queste forti protagoniste ed è un mondo che vorrò sempre esplorare".