Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati: la coppia si è detta addio dopo 6 anni

Katie Holmes e Jamie Foxx, dopo una storia d'amore durata sei anni, si sono ufficialmente lasciati, scrivendo così la parola fine a un rapporto che aveva dovuto superare molti ostacoli.

Le due star avevano iniziato a frequentarsi mantenendo la segretezza più assoluta, in parte a causa dell'accordo stretto da Katie Holmes in occasione dal divorzio da Tom Cruise, e solo recentemente erano apparse insieme ad alcuni eventi pubblici.

La notizia della separazione è stata confermata dopo la pubblicazione online delle foto che ritraggono Jamie Foxx insieme alla cantante Sela Vave mentre si allontanano dal party organizzato per il compleanno di Lil Pump'. I due, secondo le fonti di People, sarebbero solo amici e l'attore, attivo anche in campo musicale, starebbe aiutando la giovane a livello professionale.

Jamie Foxx e Katie Holmes si sarebbero lasciati a maggio in modo amichevole e, difficilmente, essendo particolarmente attenti alla propria privacy, condivideranno un commento ufficiale.