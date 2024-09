Kate Winslet parla della sua terapia col testosterone: "molte donne dovrebbero farlo per sé stesse"

La celebre attrice Kate Winslet ha recentemente condiviso un aspetto intimo e poco discusso della sua vita personale. Durante il podcast "How to Fail", la star di Titanic ha parlato apertamente della sua esperienza con la terapia sostitutiva del testosterone per contrastare il calo del desiderio sessuale legato all'età.

Kate Winslet e la sua cura

Winslet ha sottolineato che molte donne non sono consapevoli dell'importanza di questo ormone nel corpo femminile e di come il suo declino possa influire sulla libido. "Molte persone non sanno che anche le donne producono testosterone," ha spiegato l'attrice, "ma una volta che i livelli scendono, è possibile sostituirlo e tornare a sentirsi più sexy." Winslet, sposata con Edward Abel Smith dal 2012, ha condiviso che la terapia l'ha aiutata a riscoprire un aspetto fondamentale della sua intimità, aggiungendo che non è raro per le donne affrontare cali di libido a causa di problematiche come la tiroide o la diminuzione dei livelli ormonali.

Kate Winslet sul set

Nel suo discorso, Kate Winslet ha voluto incoraggiare le donne a non sentirsi in colpa per i cambiamenti fisici legati all'età. L'attrice ha 48 anni e ha ricordato che è normale attraversare fasi in cui il corpo "si comporta in modi strani", specialmente con l'avanzare dell'età. Il suo messaggio è stato quello di spingere le donne a esplorare opzioni come la terapia ormonale e a consultare professionisti per capire meglio il proprio corpo.

"Non è colpa tua," ha sottolineato l'attrice, riferendosi alle sfide legate alla libido e ai cambiamenti ormonali. Winslet ha anche esortato a monitorare i livelli ormonali, sostenendo che ciò può avere un impatto significativo sul benessere intimo e sulla qualità della vita. Nonostante i cambiamenti fisici che avvengono nel corpo di una donna, Kate Winslet ha espresso una visione positiva sull'invecchiamento. Ha dichiarato che con l'età, le donne diventano più "radicate nella loro verità" e "più potenti". Questa nuova fase della vita porta con sé una maggiore consapevolezza e accettazione di sé, permettendo alle donne di camminare nel mondo con più fiducia e meno preoccupazioni.