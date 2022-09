Kate Winslet ricoverata in ospedale dopo una caduta sul set di Lee durante le riprese in Croazia

Caduta sul set croato per Kate Winslet, finita all'ospedale in seguito a un brutto scivolone sul set del film Lee, dedicato alla fotografa di guerra Lee Miller.

Una brutta caduta sul set di Lee, in Croazia, ha costretto Kate Winslet a una corsa in ospedale per verificare le condizioni dell'attrice. Per fortuna l'incidente non ha avuto conseguenze gravi.

"Kate è scivolata ed è stata portata in ospedale come misura precauzionale richiesta dalla produzione. Sta bene e tornerà presto sul set, come pianificato" ha riportato una fonte vicina alla produzione a to Deadline.

Kate Winslet è collegata alla produzione di Lee, biopic dedicato alla corrispondente della Seconda Guerra Mondiale Lee Miller, fin dal 2015. Il dramma storico sulla modella di Vogue, divenuta poi fotografa, è diretto da Ellen Kuras e vede nel cast anche Mario Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O'Conner.

Lee Miller ha raccontato la guerra dalla prima linea degli alleati e ha denunciato tutte le atrocità che la Germania nazista di Hitler ha commesso contro la comunità ebraica.

"Questo non è assolutamente un film biografico", ha detto Winslet a Deadline nel 2021 parlando del progetto. "Per fare una storia sull'intera vita di Lee, ci vorrebbe una serie tv. Quello che volevamo fare era trovare il decennio più interessante della sua vita, quello che definisse chi era e cosa divenne a causa di ciò che ha passato. Fu il periodo dal 1938 al 1948, l'epoca della guerra che divenne il suo periodo più decisivo. Questa è la storia che vogliamo che le persone sappiano su Lee più di molte altre parti della sua vita".