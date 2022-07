Kate Winslet protagonista della miniserie The Palace, alla regia Stephen Frears

HBO ha annunciato la produzione della miniserie The Palace che avrà come protagonista Kate Winslet e alla regia Stephen Frears.

Kate Winslet sarà protagonista e produttrice di The Palace, una nuova miniserie che verrà prodotta per HBO e vedrà impegnato alla regia Stephen Frears.

Il progetto proseguirà quindi la collaborazione tra l'attri ce e la tv via cavo americana dopo Omicidio a Easttown e il già annunciato Trust, basato sull'omonimo romanzo scritto da Hernan Diaz.

L'attrice Kate Winslet sarà coinvolta come interprete di uno dei personaggi principali di The Palace, progetto che è stato creato da Will Tracy, impegnato anche come produttore e showrunner.

Al centro della trama ci saranno gli eventi che si svolgono nel corso di un anno all'interno delle mura di un palazzo legato a un regime autoritario che sta perdendo progressivamente il controllo sul proprio potere.

Francesca Orsi, vice presidente di HBO, ha dichiarato in un comunicato: "Siamo onorati nel lavorare con questo gruppo di filmmaker di incredibile talento per realizzare The Palace. L'idea che Kate Winslet e Stephen Frears, due degli esempi da seguire nel nostro settore (che, incredibilmente, non hanno mai collaborato prima d'ora) stiano unendo le forze per portare in vita gli script di Will Tracy, follemente originali, in grado di anticipare i tempi e incredibili, è per noi un sogno che diventa realtà".

A dirigere le puntate sarà il regista Stephen Frears, mentre nel team della produzione ci saranno anche Frank Rich, Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe.