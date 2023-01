Kate Winslet incoraggia una giovane giornalista alla prima intervista, il video diventa virale

Kate Winslet ha incoraggiato con dolcezza una giovane giornalista alla sua prima intervista. Naturalmente il video del fuori onda, che mostra un lato inedito del carattere della diva inglese, è diventato rapidamente virale.

Nella clip, che è stata vista migliaia di volte sui social media, la star di Avatar: La via dell'acqua si è seduta per un'intervista con una ragazzina che ha ammesso di essere un po' ansiosa.

"È la mia prima volta", confessa l'intervistatrice.

Nel video Kate Winslet si sporge in avanti rivolgendosi alla ragazza e spiega: "È la prima volta che lo fai? OK, beh, indovina un po'. Quando faremo questa intervista, sarà l'intervista più incredibile di sempre. E sai perché? Perché abbiamo deciso che lo sarà".

Mentre l'intervistatrice ride nervosamente, Winslet prosegue: "Quindi, abbiamo deciso proprio ora, io e te, che questa sarà un'intervista davvero fantastica. E puoi chiedermi tutto quello che vuoi e non devi aver paura, tutto sarà fantastico".

Avatar: La via dell'acqua, Kate Winslet ha registrato la sua reazione dopo l'apnea subacquea: "Sono morta?"

Kate Winslet è tornata a essere diretta da James Cameron nel film campione d'incassi Avatar: La via dell'acqua. L'attrice ha dichiarato che è stato assolutamente fantastico lavorare con lui dopo 25 anni.

"È così bravo a mettere insieme gli attori. Se qualcosa non funziona dice: 'OK, facciamo qualcos'altro'. E quindi, quel senso di collaborazione è stato sorprendente e in realtà, penso che probabilmente lo sia più di quanto mi aspettassi".