Il Signore degli Anelli: Kate Winslet ottiene un ruolo da protagonista in The Hunt for Gollum

Kate Winslet debutterà nel mondo della Terra di Mezzo: l'attrice è stata scelta per uno dei ruoli principali nel film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Il progetto permetterà alla star di collaborare nuovamente con Peter Jackson, coinvolto come produttore, dopo aver fatto parte del cast di Creature dal cielo.

Il coinvolgimento di Kate nel nuovo film della saga

Andy Serkis, che sarà impegnato come regista, protagonista e produttore, ha collaborato proprio con Jackson per molti mesi nel tentativo di convincere Kate Winslet a recitare nel film. A ostacolare l'accordo c'erano alcuni problemi, tra cui il fatto che le riprese si svolgeranno da maggio a ottobre in Nuova Zelanda, situazione che obbligherà la star a trovare un modo per gestire i suoi impegni in famiglia.

Omicidio a Easttown: un intenso primo piano di Kate Winslet

Tra gli interpreti di The Hunt for Gollum, il nuovo progetto legato alla saga Il Signore degli Anelli, ci saranno anche Elijah Wood e Ian McKellen, riprendendo così gli iconici ruoli di Frodo Baggins e Gandalf che gli attori avevano avuto nei film diretti da Peter Jackson a partire dal 2001.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli del personaggio affidato a Kate, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che sarà una parte da protagonista.

Cosa racconterà The Hunt for Gollum

Al centro della trama del progetto (di cui erano emerse alcune anticipazioni), basato sulle note a piè di pagina di Tolkien pubblicate nei suoi romanzi, ci sarà Aragorn mentre cerca di catturare Gollum prima che la creatura riveli al malvagio Sauron dove si trova il potente anello di cui era stato il custode.

Il lungometraggio è attualmente nella fase di pre-produzione e la sceneggiatura è stata firmata da Philippa Boyen, Fran Walsh, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou.

L'arrivo di Kate Winslet tra le star non può che aumentare la curiosità dei fan di Tolkien nei confronti del progetto e sarà interessante scoprire nei prossimi mesi quali altre star si uniranno al gruppo di interpreti che saranno impegnati sul set!