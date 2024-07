Kate Winslet: "È difficile fare film essendo donna ed è difficile fare film sulle donne"

Kate Winslet è stata premiata in occasione dell'anteprima europea del suo film Lee al Festival Internazionale del Cinema di Monaco e qui ha raccontato alla folla gremita le difficoltà di recitare e produrre il film sulla fotografa di guerra Lee Miller.

Salendo sul palco per accettare il premio CineMerit del Festival, la Winslet ha poi rivelato che l'uscita di Lee è stata rimandata. "Abbiamo scelto di ritardare l'uscita di Lee a causa dello sciopero e perché volevo poter parlare del vero e proprio lavoro d'amore che è stato per me e per la mia partner di produzione Kate Solomon fare questo film".

"È difficile fare film come donna ed è difficile fare film sulle donne. Spero che con questo lavoro le persone si sentiranno più aperte e più disposte ad assorbire le storie di figure storiche di importanza fenomenale come la formidabile Lee Miller".

Lee: Kate Winslet in un'intensa immagine del biopic

Cosa racconta il film con Kate Winslet?

Esordio alla regia di Ellen Kuras, la pellicola racconta la storia di Lee Miller, modella diventata fotografa e corrispondente di guerra. Ha scattato una serie di foto iconiche e spesso strazianti durante la Seconda Guerra Mondiale. L'anteprima del film a Monaco ha avuto un'ulteriore risonanza, dato che la fotografa è nota per essere apparsa in uno scatto iconico, in una vasca da bagno nella residenza abbandonata di Hitler nella città tedesca.

Kate Winslet e il successo dopo Titanic: "Hollywood mi ha sempre fatto paura"

Lee inizia con la Miller e i suoi amici bohémien che si godono la vita nella Francia prebellica mentre si addensano le nubi della tempesta. Mentre gli eventi fanno il loro corso, il film ritrae i peggiori orrori della Seconda Guerra Mondiale, come quelli catturati dalla Miller e dal suo amico e collega fotografo David E. Scherman, interpretato da Andy Samberg.

"Eravamo sempre attenti a trovare il giusto equilibrio nel corso del film, per non portare il pubblico troppo rapidamente nel cuore di quell'oscurità", ha dichiarato la Winslet.

L'attrice Premio Oscar per The Reader - A voce alta ha aggiunto che la parte del film in cui Lee e Scherman entrano nel campo di concentramento di Dachau è stata particolarmente impegnativa da girare. "La parte più difficile da girare è stata quella di Dachau; è stato estremamente difficile per Andy Samberg che non ha voluto vedere il set fino a quando non siamo entrati dentro. La sua reazione mentre entravamo era autentica".

"Era così importante per noi assicurarci di non cercare di emulare le immagini dei campi di concentramento che sono state realizzate brillantemente da altri registi in passato. Dovevamo essere davvero determinati ad assicurarci di vederlo solo attraverso gli occhi di Miller e Scherman". Lee verrà distribuito nelle sale britanniche il 13 settembre 2024.