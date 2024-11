Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: reunion a sorpresa con bacio sulle labbra per le star di Titanic

A ventisette anni di distanza dall'uscita nelle sale di Titanic, Kate Winslet e Leonardo DiCaprio hanno partecipato insieme ad una proiezione del nuovo film interpretato dall'attrice, Lee, nella sala dell'Harmony Gold Theater di Los Angeles. Nel corso dell'evento, DiCaprio ha introdotto l'amica sul palco stampandole anche un bacio sulle labbra.

"Kate, mia cara amica, il tuo lavoro in questo film è stato semplicemente straordinario. Continuo a rimanere senza parole, continuo ad ammirare la tua forza, la tua integrità, il tuo talento e la tua passione per ogni singolo progetto" ha dichiarato DiCaprio accogliendo l'attrice.

Emozione tra amici

Kate Winslet, visibilmente emozionata, ha ammesso:"Non riesco nemmeno a guardare Leo adesso, altrimenti scoppierò a piangere". Le due star hanno mantenuto una solida amicizia nel corso degli anni dopo il successo ottenuto con il kolossal di James Cameron e successivamente hanno recitato insieme in Revolutionary Road nel 2008.

Un utente su Instagram ha commentato con entusiasmo la foto dei due amici:"Loro hanno davvero la più bella storia d'amore platonica" mentre un altro follower ha esclamato:"Oddio, li adoro! Possono per favore sposarsi?". Ipotesi altamente improbabile, visto che Kate Winslet è sposata dal 2012 con Edward Abel Smith, nipote di Richard Branson.

Per la vita

In passato, Kate Winslet aveva parlato in questi termini dell'amicizia con Leonardo DiCaprio:"Come tante amicizie in tutto il mondo, ci siamo persi di vista a causa del COVID. Lui è il mio amico, un amico davvero intimo. Siamo legati per la vita". L'attrice tornerà presto sullo schermo nel ruolo della fotoreporter Lee Miller.

Diretto da Ellen Kuras, Lee racconta la storia di una modella che diventa una reporter sul campo per Vogue nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Nel cast del film anche Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg, Noémie Merlant, Josh O'Connor e Alexander Skarsgård.