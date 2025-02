Kate Winslet debutta col suo primo film da regista e non sarà al cinema

Kate Winslet è pronta a dirigere il suo primo film, Goodbye June, un dramma familiare contemporaneo. E sarà prodotto per Netflix. Oltre a essere regista, Winslet sarà anche protagonista e produttrice del progetto, affiancata da un cast eccezionale che include Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e Helen Mirren.

Kate Winslet e il suo debutto alla regia con "Goodbye June"

Scritto da Joe Anders, figlio della stessa Winslet, il film è ambientato nell'Inghilterra contemporanea e racconta la storia di un gruppo di fratelli frammentati, costretti a riunirsi in circostanze improvvise e difficili.

Anche se è la prima volta che Winslet si cimenta ufficialmente come regista, l'attrice premio Oscar ha già avuto un ruolo attivo nella produzione di film e serie, come il recente Lee di Ellen Kuras, in cui ha interpretato la fotografa Lee Miller e per il quale ha ricevuto una nomination ai BAFTA.

Uno scatto drammatico con Kate Winslet

Il suo primo film da regista sarà prodotto da Kate Solomon insieme a Working Title e le riprese inizieranno nel Regno Unito entro la fine dell'anno.

Dopo una carriera straordinaria davanti alla macchina da presa, Kate Winslet è pronta a dimostrare il suo talento anche dietro di essa. Con un cast di primo livello e una storia emozionante, Goodbye June si preannuncia come uno dei film più attesi dei prossimi anni su Netflix.