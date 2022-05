Kate Moss contraddice Amber Heard: "Johnny Depp non mi ha mai spinta giù per le scale"

Kate Moss ha contraddetto la testimonianza di Amber Heard, rivelando che Johnny Depp non l'ha mai spinta giù per le scale durante una vacanza in Giamaica negli anni 90.

Kate Moss ha appena deposto al processo per diffamazione intentato da Johnny Depp: la supermodella, che ha avuto una relazione con l'attore negli anni 90, ha negato di essere stata spinta giù per le scale, contraddicendo quanto affermato da Amber Heard durante la sua testimonianza della scorsa settimana.

La Heard, interrogata dai suoi avvocati, ha parlato di un litigio del 2015 vicino a una scala in cui ha detto di aver colpito Depp in faccia per paura che potesse ferire sua sorella, Whitney Heard Henriquez. L'attrice ha aggiunto di essersi ricordata "istantaneamente" di Kate Moss e del fatto che due persone le avevano detto che Johnny una volta l'aveva spinta giù per le scale.

La Moss ha testimoniato, su richiesta di Depp, tramite videoconferenza in apertura della 22esima giornata del processo e ha negato le affermazioni durante la sua testimonianza, che è durata meno di cinque minuti. La modella ha ricordato un incidente in Giamaica in cui lei e Depp stavano lasciando una stanza dopo un temporale.

Kate Moss ha testimoniato che Johnny Depp ha lasciato la stanza per primo e lei lo ha seguito: "Sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena e ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo. Johnny è tornato indietro di corsa per aiutarmi e mi ha portata nella mia stanza. Non mi ha mai spinta, colpita o gettata giù per le scale".