Kate Moss e la collana di diamanti regalatale da Johnny Depp: "La tirai fuori dal suo sedere"

Kate Moss si è recentemente aperta a proposito della sua prima collana di diamanti: un regalo di Johnny Depp che, a quanto pare, gliela donò in un modo piuttosto peculiare.

Kate Moss ha rivelato che il suo ex fidanzato, Johnny Depp, le regalò la sua prima collana di diamanti, dopo averla inizialmente nascosta in un luogo piuttosto bizzarro. La top model, 48 anni, è uscita con la star di Pirati dei Caraibi, 59 anni, tra il 1994 e il 1998.

La loro relazione è diventata chiacchieratissima negli ultimi mesi dopo che la Moss ha testimoniato per Depp durante il suo processo per diffamazione contro Amber Heard. In una nuova intervista video con British Vogue, la modella ha parlato del prezioso gioiello mentre esaminava una serie dei suoi completi più memorabili risalenti del 1991.

"Quella collana di diamanti che mi ha regalato Johnny, sono stati i primi diamanti che ho posseduto. Li ha tirati fuori dal suo sedere, proprio dalla fessura del culo", ha raccontato la star, prima di parlare del vestito bianco che ha indossato con la collana durante una serata dedicata alla moda nel 1995.

"Ricordo perfettamente che stavamo uscendo per andare a cena e lui a un certo punto mi prende e mi dice: 'Ho qualcosa nel sedere. Puoi dare un'occhiata?'", ha continuato Kate Moss. "A quel punto ho infilato una mano nei suoi pantaloni e ho tirato fuori la collana di diamanti."