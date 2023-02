Kate Moss ingaggia Ellie Bamber per interpretarla nel biopic Moss & Freud

Kate Moss ha recentemente dato il suo beneplacito ad Ellie Bamber per un nuovo progetto. La star di Willow la interpreterà in Moss & Freud, un film biografico di prossima uscita che racconta uno dei momenti più celebri della sua carriera.

Nel dettaglio Moss & Freud approfondirà la relazione fra Kate Moss e il pittore britannico Lucian Freud, approfondendo la decisione della modella di posare per lui. Nel film Derek Jacobi interpreterà il ruolo di Freud accanto ad Ellie Bamber.

"Dato che questa è una storia così personale, è stato essenziale che fossi coinvolta con James in tutti gli aspetti man mano che il progetto si sviluppava", ha detto la Moss in una dichiarazione di accompagnamento all'annuncio di Bamber (tramite Yahoo). _"Sono entusiasta del recente casting e che le riprese del film inizieranno presto, non vedo l'ora di vederlo", ha aggiunto la celebre top model.

Vi ricordiamo che Kate Moss è la produttrice esecutiva insieme a James Lucas. Di seguito trovate la sinossi di Moss & Freud: "Ambientata in uno studio a Holland Park nei giorni inebrianti della Gran Bretagna dei primi anni 2000, la storia vuole esplorare il misterioso passato di Freud e la vita di Moss come top model riconosciuta a livello mondiale. Al culmine dell'era delle modelle Kate Moss accetta di posare per l'acclamato pittore Lucian Freud per un arduo e intenso periodo di nove mesi nel suo studio. Sebbene provengano da mondi apparentemente diversi e spesso in disaccordo, man mano che la loro relazione si sviluppa le due enigmatiche personalità scoprono di essere spiriti affini con molto da imparare l'uno dall'altro e, di conseguenza, su se stessi. Il processo diventa catartico, lasciando entrambi cambiati per sempre".

Cornerstone si occuperà delle vendite mondiali della pellicola al prossimo European Film Market.