Kate Hudson confessa che brucia calorie in camera da letto, ma per gli esperti non è un gran allenamento

Kate Hudson promuove l'attività sessuale come miglior forma di movimento fisico, ma gli esperti di fitness non sono del tutto concordi.

Kate Hudson ha alimentato un nuovo dibattito sulle calorie e sulla forma fisica spiegando la sua tecnica di bruciare calorie "in camera da letto", ma per gli esperti questa non è una gran forma di allenamento.

"Ho delle notizie davvero interessanti di cui sono davvero entusiasta in questo momento. Se qualcuno ha bisogno di me, sarò nella mia camera da letto per una ventina di ore, se ce la fa. Fare sesso per un'ora e venti equivarrà a bruciare... sei FitPoints. Ci vediamo tra due ore" annuncia Kate Hudson in un video su Instagram.

L'attrice fa riferimento al sistema messo a punto da WW per fare il calcolo delle calorie bruciate nelle varie attività fisica - "dalla corsa e dall'allenamento di resistenza ad attività quali fare giardinaggio o pulire la casa". Kate Hudson aggiunge a queste attività anche il sesso, ma non tutti sono d'accordo con la sua teoria.

Secondo Holly Richmond, una terapista sessuale certificata con sede a New York, tuttavia, se l'esercizio fisico di qualità è ciò che state cercando, il sesso potrebbe non essere incluso, come spiega a Yahoo Life:

"Sì, il sesso è movimento. È cardiovascolare? Dipende dal tipo di sesso. Quello che sappiamo è che la durata media del sesso è letteralmente da cinque a sette minuti. Per me, direi che non è il miglior tipo di allenamento."

Riguardo alla dichiarazione di Kate Hudson, che parla di fare sesso per due ore, Holly Richmond aggiunge:

"Questo è sesso epico. Lei è l'atleta olimpica del sesso. Le persone non fanno sesso per due ore".