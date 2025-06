Kate Hudson rifiutò un ruolo in un film con Kurt Russell: "Non volevo essere definita come sua figlia"

Nel corso di panel dal vivo a Newport Beach, Kate Hudson si è soffermata su alcuni aspetti della sua carriera e ha svelato di aver rifiutato un ruolo in uno dei film più importanti in cui recitava il patrigno Kurt Russell.

Il film era Fuga da Los Angeles del 1996, e Kate Hudson ha spiegato nel dettaglio il motivo per il quale decise di non accettare l'offerta di lavorare nel film.

Il 'no' di Kate Hudson al ruolo nel film con Kurt Russell

Proprio grazie al tempo trascorso sul set con l'attore, Hudson ha dichiarato di essersi convinta di voler fare l'attrice:"I set di mio padre erano quelli divertenti. Era roba tipo Grosso guaio a Chinatown e avevamo scivoli che portavano giù in mezzo a pesci di gomma, e costumi incredibili".

Kurt Russell in una scena di Fuga da Los Angeles

All'epoca di Fuga da Los Angeles, Kate Hudson aveva 16 anni e Kurt Russell la propose per un provino:"Feci l'audizione e ottenni la parte, e fu lì che capii: 'Ah, è in questo momento che inizi a fare scelte che definiranno la tua carriera." E mi chiesi se volevo davvero essere definita come la figlia di Kurt che ha avuto questa parte. Risposi di no. Non importa se l'avessi ottenuta perché ero brava, non sarebbe mai stato quello che la gente avrebbe pensato. E lo sapevo. Così dissi: "No, non posso farlo." E finii per rifiutare anche quella parte".

Gli inizi di Kate Hudson e il futuro dei figli

Kate Hudson sa bene che amare quei momenti sul set significava amare l'idea di recitare per vivere:"La verità è che crescere su un set cinematografico non è così divertente. Si tratta perlopiù di aspettare, quindi ti rendi conto che lo ami davvero quando non vuoi più andartene dal set".

Kate Hudson in Quasi famosi

Una passione che Kate Hudson potrebbe non aver trasmesso ai suoi figli, visto che, dal suo punto di vista, non sembrano ardere dalla voglia di diventare attori, a parte Rani, la più piccola di 6 anni.

Dopo il rifiuto di Fuga da Los Angeles, Kate Hudson iniziò a recitare in piccole parti in vari film prima di ottenere il primo successo in Quasi famosi di Cameron Crowe.