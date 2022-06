Kate Hudson omaggia Kurt Russell su Instagram per la festa del papà: "Sei un padre straordinario"

Kate Hudson ha omaggiato Kurt Russell su Instagram per la festa del papà postando una splendida foto nella cui didascalia ha elencato le innumerevoli qualità della star del cinema.

Kate Hudson ha scelto Instagram per rendere omaggio a Kurt Russell con un dolce messaggio in occasione della festa del papà: la 43enne nativa di Los Angeles, ha pubblicato un'immagine di se stessa mentre si coccola con l'attore 71enne, elogiandone le qualità nella didascalia.

L'attrice nominata all'Oscar ha scritto: "Divertente, avventuroso, appassionato, determinato, onesto, devoto... Sei fantastico, un padre straordinario e hai la migliore chioma di Los Angeles! Siamo così fortunati ad avetti con noi! Ti voglio bene papà! Buona festa del papà."

Goldie Hawn, la madre della Hudson, sotto l'immagine ha pubblicato una risposta di Russell, che non ha un account ufficiale sulla piattaforma social: "Tesoro, questa foto la dice davvero lunga... Amore mio, l'ho fatta vedere a papà. Ecco il suo messaggio di risposta..."

"Birdie, la mamma mi ha appena mostrato questa foto, questo perfetto regalo per la festa del papà. Non l'avevo mai vista prima. Wow... è una meraviglia... è un po' difficile vederla però perché mi ha fatto venire le lacrime agli occhi... grazie per avermi reso il padre più fortunato del mondo, tesoro. Ti amo, papà", ha concluso Kurt Russell con il suo messaggio.