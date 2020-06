Kate Hudson condivide una tenera foto con la figlia Rani: "Amo i miei figli"

L'attrice Kate Hudson ha condiviso un dolce momento con la piccola figlia Rani, rivelando l'amore profondo che nutre per i suoi figli.

Kate Hudson ha condiviso con tutti i suoi follower il grande amore che nutre per la sua piccola Rani, la figlia di appena 20 mesi avuta con il fidanzato Danny Fujikawa, in uno scatto amorevole nella loro vasca da bagno.

Giovedì l'attrice di Bride Wars ha condiviso la foto sul suo profilo Instagram, uno scatto super materno che cattura tutto l'amore che Kate Hudson prova per la sua bimba ma anche per gli altri suoi figli, Bingham "Bing" Hawn, 8 anni e mezzo, e Ryder Russell, 16 anni, avuti da precedenti relazioni. Nella didascalia della foto, Kate Hudson ha dedicato delle bellissime parole a tutti loro, dimostrando ancora una volta il grande affetto che prova per i suoi bambini:

"Stringo forte i miei bambini come vorrei essere stretta io. Amo i miei bambini con la libertà di sapere che sono diversi da me e di sostenere il loro diritto umano all'individualità. Li adoro all'infinito."

L'attrice si è dilungata parlando dell'essere genitori, soprattutto del fatto che non si può essere perfetti per i propri figli ma bisogna sempre provare a fare del proprio meglio per farli felici: "Perfezione ... che cos'è comunque? Ma quando ci stringiamo a vicenda, quando amiamo, possiamo perdonare. Quando amiamo, trascendiamo tutta la negatività."