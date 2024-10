Karate Kid: Legends, svelato il legame tra i personaggi di Ralph Macchio e Jackie Chan

Karate Kids: Legends avrà come protagonisti Ralph Macchio e Jackie Chan e il trailer presentato al New York Comic-Con ha svelato il legame tra le storie di Daniel LaRusso e Han.

Il video non è ancora stato condiviso online, ma online è stata diffusa la descrizione di quanto mostrato in anteprima.

Le anticipazioni dal trailer

Il 30 maggio 2025 arriverà nei cinema americani Karate Kid: Legends, che continuerà la storia di Daniel LaRusso dopo la conclusione della serie Cobra Kai.

Il trailer del film, in base ai racconti di chi l'ha visto in anteprima, prende il via con delle scene ambientate in un dojo, mostrando anche il giovane attore Ben Wang nel ruolo di Li Fong, impegnato in una scena in cui sta combattendo e allenandosi. Il ragazzo si sta impegnando con la guida di Mr. Han e ha come allenatore Daniel LaRusso, i personaggi interpretati da Jackie Chan nel reboot del 2010 al fianco di Jaden Smith e la star dei film cult degli anni '80 Ralph Macchio, oltre a dover affrontare dei bulli.

Successivamente si vede inoltre Han mentre rivela a Daniel che conosceva Mister Miyagi, il ruolo interpretato da Pat Morita nei film di Karate Kid.

Karate Kid, Ralph Macchio nervoso all'idea di scontrarsi con Jackie Chan: "Si muove come se avesse vent'anni"

Il nuovo capitolo della saga di Karate Kid

Per ora non si conoscono altri dettagli riguardanti il ritorno sugli schermi dei personaggi, ma si sente Daniel parlare di "due rami di uno stesso albero", anche se non è chiaro se la sua dichiarazione abbia qualche legame con il giovane protagonista della storia.

Per scoprire qualcosa in più sul lungometraggio diretto da Jonathan Entwistle bisognerà aspettare i prossimi mesi. Nel cast ci sono anche Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson e Aramis Knight.

La sceneggiatura è firmata da Robert Mark Kamen, Christopher Murphey e Rob Lieber.