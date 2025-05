Karate Kid: Legends, Ralph Macchio ha insistito per ritardare l'uscita a dopo la fine di Cobra Kai

Quarantotto ore dopo aver concluso le riprese di Cobra Kai ad Atlanta, Ralph Macchio è tornato al punto di partenza volando a Montreal sul set di Karate Kid: Legends.

Macchio è tornato quindi nella casa del signor Miyagi che lui e Pat Morita avevano reso famosa quattro decenni prima in Karate Kid (1984) di John G. Avildsen. La casa originale di Canoga Park è stata demolita dopo la fine della produzione del film Karate Kid 2 del 1986, prima di essere ricostruita al Warner Bros. Ranch per il terzo film della saga uscito nel 1989. Cobra Kai ne ha poi costruito un'altra versione che si è evoluta nel corso di sei stagioni sul set di Atlanta.

Karate Kid: Legends è stato annunciato originariamente nel settembre 2022 e ha subito sollevato una serie di domande su come avrebbe affrontato l'imminente stagione finale di Cobra Kai. È ormai noto che Legends è ambientato tre anni dopo il finale di Cobra Kai, ma due delle sue precedenti date di uscita - giugno 2024 e dicembre 2024 - cadevano prima della conclusione della serie, prevista per il febbraio 2025.

Il problema con la data d'uscita e il finale di Cobra Kai

Di conseguenza, Macchio ha deciso di far ritardare l'uscita del film fino a dopo la conclusione di Cobra Kai, per non confondere il pubblico della serie Netflix e sperare di attirarlo verso il film sulla base del soddisfacente finale della serie e del suo successo complessivo.

"Quando Karate Kid: Legends era inizialmente previsto per il 13 dicembre 2024, urlavo ogni giorno: 'Questo film deve uscire dopo la fine di Cobra Kai", ha raccontato Macchio. "E una volta che il marketing si è riunito e ha capito che l'uscita del 24 dicembre non sarebbe stata vantaggiosa per nessuno, ha fatto la cosa giusta rinviandolo a maggio 2025. Karate Kid: Legends arriva ora in un momento in cui mi piace credere che i fan di Cobra Kai siano affamati di un altro capitolo".

Per quanto riguarda il futuro di Daniel LaRusso, Macchio ha confermato che diversi spin-off di Cobra Kai sono in fase di sviluppo, ed è solo questione di tempo prima che Netflix e i creatori Jon Hurwitz, Josh Heald e Hayden Schlossberg decidano quale direzione prendere.