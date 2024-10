Karate Kid: Legends, Jackie Chan e Ralph Macchio nel poster del nuovo film della saga

Sony Pictures ha appena diffuso in rete il primissimo poster di Karate Kid: Legends, nuovo capitolo cinematografico del franchise iniziato con il primo leggendario capitolo nel lontano 1984, esattamente 40 anni fa.

La locandina ritrae i due personaggi principali, interpretati da Jackie Chan e Ralph Macchio, quest'ultimo storico protagonista della saga tornando anche nella serie spin-off Cobra Kai, attualmente in programmazione su Netflix, più il giovane esordiente e "Karate Kid" di questo episodio, ovvero Ben Wang.

Questo primo poster ufficiale, svelato in occasione del panel del film al New York Comic Con, potrebbe essere l'antipasto dell'arrivo di un primo trailer di Karate Kid: Legends, che potrebbe essere diffuso in streaming in questi giorni.

Karate Kid Legends, il poster

Al momento, i dettagli della trama restano un segreto. Tuttavia, Karate Kid: Legends dovrebbe fondere la storia di Macchio, che ha interpretato il ruolo principale nel film del 1984, e quella di Chan, che recitò nel reboot del 2010 al fianco di Jaden Smith.

Ralph Macchio tornerà nel ruolo di Daniel LaRusso in versione ormai adulta, vincitore originale dell'All-Valley Karate Championship e ora maestro di arti marziali. Jackie Chan sarà nuovamente Mr. Han, un uomo che vive in Cina, segretamente maestro di karate, che prende sotto la propria ala il personaggio di Smith. Karate Kid: Legends ha una data d'uscita fissata al 30 maggio 2025.

Il cast della nuova e attesa pellicola include anche Joshua Jackson, Ming-Na Wen, Shaunette Renée-Wilson e Aramis Knight. Le riprese di Karate Kids: Legends sono terminate ad inizio anno ed è stato diretto da Jonathan Entwistle su sceneggiatura di Rob Lieber. I genitori di Jaden Smith, Will Smith e Jada Pinkett hanno prodotto il film con la loro casa di produzione Westbrook Studios, insieme a Columbia Pictures. Non è chiaro attualmente se Jaden Smith farà ritorno nel franchise con un piccolo ruolo in questo capitolo.