Karate Kid: Legends, Jackie Chan e Ralph Macchio insieme nel segno di Miyagi nel trailer del nuovo film

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Karate Kid: Legends, il nuovo capitolo della saga sulle arti marziali in arrivo nelle sale il prossimo anno.

La pellicola riunisce le star Ralph Macchio, che ha iniziato a interpretare Daniel LaRusso nel film originale del 1984, e Jackie Chan, che ha interpretato Mr. Han nel remake del 2010. La star di American Born Chinese Ben Wang interpreta un nuovo studente di nome Li Fong, che diventa l'ultimo protetto di Daniel e del signor Han. Karate Kid: Legends uscirà nelle sale italiane il 29 maggio 2025.

Wang è stato scelto dopo che Chan e Macchio avevano annunciato una ricerca mondiale che ha visto migliaia di giovani attori di tutto il mondo fare audizioni per il ruolo. Wang è stato scelto in parte per la sua varietà di arti marziali, tra cui karate, wing chun/kung fu, gumdo, kempo e taekwondo.

"Ero il pubblico di riferimento quando è uscito quel film. Avevo esattamente l'età del personaggio", ha dichiarato Wang a Entertainment Weekly. "L'intero film si svolge a Pechino e io ero appena tornato dopo aver vissuto un anno a Pechino. Inoltre, sono cresciuto guardando i film di Jackie Chan. È il primo ricordo che ho di un attore. Erano tutte le mie cose preferite in un unico progetto".

Karate Kid: Legends, ecco come il personaggio di Jackie Chan si collegherà a Mr. Miyagi e Daniel

Ming-Na Wen interpreta la madre di Li Fong. Nel film appariranno anche Joshua Jackson e Sadie Stanley. Jonathan Entwistle, creatore e regista delle serie Netflix I Am Not Okay with This e The End of the Fing World, *dirigerà il film da una sceneggiatura dell'autore di Peter Rabbit Rob Lieber. Karen Rosenfelt è la produttrice.

Di seguito la sinossi ufficiale: Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong (Ben Wang), è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque: infatti, per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l'insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han (Jackie Chan), chiede aiuto al primo "Karate Kid", Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali.