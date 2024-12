Karate Kid: Legends, ecco come il personaggio di Jackie Chan si collegherà a Mr. Miyagi e Daniel

Nel prossimo film della saga ritroveremo il personaggio di Chan, apparso in precedenza nel reboot del 2010 con Jaden Smith

Il regista di Karate Kid: Legends Jonathan Entwistle ha spiegato in che modo il signor Han sarà collegato ai personaggi di Daniel LaRusso e al signor Miyagi.

Il franchise di Karate Kid, come noto, tornerà sul grande schermo nel 2025 con un nuovo film. L'ultimo della saga è uscito nel 2010 e vedeva il signor Han di Jackie Chan allenare Dre Parker al kung fu. Chan tornerà in Legends per allenare un nuovo studente insieme al Daniel LaRusso di Ralph Macchio, il protagonista dei primi tre film di Karate Kid.

Sin dall'annuncio che sia Chan che Macchio avrebbero ripreso i loro ruoli in Karate Kid: Legends, non è stato chiaro come Mr. Han sarebbe stato collegato ai personaggi dei film originali.

In un'intervista a Entertainment Weekly, Entwistle ha spiegato che l'inclusione di Chan in Karate Kid: Legends avrà perfettamente senso, dal momento che la famiglia Han e la famiglia Miyagi sono collegate.

"Senza svelare troppo, posso dire che il signor Han e il signor Miyagi sono il legame con Daniel", ha spiegato il regista. "La famiglia Han e la famiglia Miyagi sono collegate da sempre. E c'è una menzione di questo all'interno del canone cinematografico di Karate Kid, se qualcuno volesse andare a cercarlo".

La rivelazione che le famiglie Han e Miyagi sono collegate e si conoscono da sempre risponde a diverse domande sulla storia di Karate Kid: Legends. Il legame tra queste due famiglie permetterà al film di unire diverse epoche del franchise in un modo che non richiederà troppe retcon. Pertanto, il fatto che il signor Han faccia squadra con Daniel nel prossimo film è ancora più emozionante dopo aver appreso che anche lui conosceva il signor Miyagi.