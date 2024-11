Karate Kid: Legends, ecco quanto tempo dopo Cobra Kai è ambientata la storia

Sappiamo che il prossimo anno uscirà il nuovo capitolo del franchise di Karate Kid, intitolato Karate Kid: Legends, ma in che periodo della timeline sarà ambientato, anche e soprattutto rispetto a Cobra Kai?

Il sesto film del franchise, diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber, vedrà il ritorno di Ralph Macchio nel ruolo di Daniel LaRusso. L'attore riprenderà il suo ruolo dai primi tre film e dalla serie Netflix, e nel cast ritroveremo anche Jackie Chan nel ruolo di Mr. Han, ruolo in cui lo avevamo conosciuto in The Karate Kid del 2010.

L'imminente Karate Kid: Legends presenterà al pubblico un nuovo giovane protagonista di nome Li Fong (interpretato da Ben Wang) insieme a un cast che comprende Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson, Ming-Na Wen e Danny McBride.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Variety, Ralph Macchio ha rivelato che Karate Kid: Legends si svolgerà tre anni dopo gli eventi di Cobra Kai. L'interprete di Daniel LaRusso ha anche parlato della protezione dell'eredità del suo personaggio e dell'universo di Miyagi e di come Cobra Kai si inserirà nella storia del nuovo film, anche se si tratta di linee narrative separate. Macchio ha anche espresso entusiasmo per la collaborazione con Jackie Chan e per il ritorno del franchise sul grande schermo.

Cobra Kai 6: uno dei personaggi più amati della serie ha fatto ritorno

"Non è stata una decisione immediata, perché si trattava di proteggere il personaggio di Daniel LaRusso e di capire dove si sarebbe trovato in quel momento, e poi di proteggere l'intera eredità del Miyagi-verse", ha spiegato Macchio.

"Una volta che siamo stati in grado di mettere in fila tutto questo, la storia di Cobra Kai è confluita nel nuovo film, anche se si tratta di ecosistemi separati, per me ha avuto senso. Poi, lavorare con Jackie è stato super eccitante. Ho iniziato questa storia sul grande schermo e mi sembrava bello tornarci".

La terza parte della Stagione 6 di Cobra Kai debutterà su Netflix il 13 febbraio 2025, quindi al momento non è chiaro in che modo gli episodi finali si inseriranno in Karate Kid: Legends. Dato che passerà molto tempo, il film non sarà ambientato nel periodo immediatamente successivo alla serie.

Karate Kid: Legends, svelato il legame tra i personaggi di Ralph Macchio e Jackie Chan

Questo sembra logico dal momento che si tratta di storie separate, come ha precisato Ralph Macchio, con Karate Kid: Legends che seguirà un nuovo personaggio, un adolescente cinese che si trasferisce sulla East Coast e inizia a studiare arti marziali, presumibilmente sotto la tutela di Daniel LaRusso e del signor Han. Karate Kid: Legends uscirà nei cinema il 30 maggio 2025.