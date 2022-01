Kanye West: Netflix svela il trailer e la data di uscita del documentario sull'artista

Netflix ha svelato la da di uscita e il primo teaser trailer del documentario su Kanye West, Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, che sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

Netflix ha diffuso il teaser trailer e la data di uscita dell'atteso documentario in tre parti su Kanye West, Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy. Il film della durata di quattro ore e mezzo, che verrà presentato in anteprima al Sundance 2022, contiene un "ritratto intimo e rivelatorio dell'esperienza di Kanye West, ripercorrendo gli anni della formazione in cui ha cercato di emergere nel panorama musicale e l'esperienza privata dopo essere approdato alla fama mondiale".

Destinato allo streaming come parte di un "evento globale di tre settimane che capita una volta nella vita", il film sarà presentato in anteprima il 16 febbraio.

Netflix ha anche condiviso il primo teaser di Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, che contiene filmati della giovinezza del rapper e cantautore, e clip odierne.

Il progetto è diretto da Coodie Simmons e Chike Ozah, che sono amici e collaboratori di lunga data di Kanye West.

nel corso di un'ospitata a Netflix Playlist, Ozah ha descritto il documentario come "un'intera lezione di storia della musica che abbraccia varie generazioni. Alla fine, Kanye sta collaborando con artisti che erano bambini. Ma la parte pazzesca è che Kanye è un vincente, ancora rilevante oggi come lo è all'inizio perché la sua musica supera la prova del tempo".