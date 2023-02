Kanye West: la BBC sta lavorando a un documentario e a un podcast sulla sua vita

La BBC sta realizzando un documentario e un podcast in otto parti che esplorano la vita di Kanye West. Guidato dal giornalista investigativo vincitore del premio BAFTA Mobeen Azhar (regista anche di Battle for Britney), il documentario si presenta con il titolo provvisorio We Need to Talk About Kanye.

Bad 25: Kanye West in un'immagine tratta dal documentario sui 25 anni dell'album Bad di Michael Jackson

In base a quanto riportato da Deadline, l'azione principale si svolgerà sullo sfondo della campagna elettorale statunitense del 2024 di Kanye West, seguendo il giornalista mentre cerca di comprendere quale percorso ha portato il cantante in questione a diventare uno degli artisti più famosi e di maggior successo creativo della sua generazione, anche a discapito delle bravate più eclatanti.

Kanye West strappa il telefono dalle mani di una donna e lo getta per strada: indagato per percosse

Il documentario sarà accompagnato da un podcast in otto parti intitolato The Kanye Story. We Need to Talk About Kanye andrà in onda su BBC Two e sarà distribuito da Abacus Media Rights. Fra i produttori esecutivi troviamo Catey Sexton, Jez Lee, Laura Kaye e Stefan Mattison.