Bianca Censori difende Kanye West ma si espone: "Non tutti i segreti vanno condivisi"

Dopo settimane di gossip su una presunta crisi con Kanye West, Bianca Censori sceglie di parlare. Il suo intervento arriva poche ore dopo un post esplosivo del marito, in cui il rapper accenna a un capitolo delicato e personale legato alla sua infanzia. La modella australiana reagisce con parole che rivelano una tensione emotiva profonda, ma anche un chiaro desiderio di proteggere la loro intimità.

Le parole di Bianca Censori sul post controverso di Kanye West

Bianca Censori

In un messaggio pubblicato su X, Bianca Censori - moglie del rapper statunitense Kanye West - commenta con sensibilità il contenuto condiviso dal marito, che ha suscitato scalpore tra fan e media. "Ho il cuore spezzato. Essendo così vicina a Kanye, vedere il suo recente post ha spezzato qualcosa in me", ha scritto riguardo al post in cui l'uomo svela di aver avuto una relazione sessuale con suo cugino (ora condannato all'ergastolo) quando era adolescente. E poi aggiunge: "Ammiro il suo coraggio di parlare di verità così profonde e dolorose, verità che potrebbero aiutare i genitori a guardare i propri figli più da vicino".

La modella non condanna apertamente il marito, come in molti si aspettavano. Al contrario ne riconosce il coraggio, ma allo stesso tempo dichiara: "Alcune ferite meritano di essere guarite in privato. Non tutte le cicatrici devono essere esposte al mondo". Con queste parole, Censori si schiera tra la difesa dell'autenticità e la tutela della sfera privata.

Bianca Censori parla anche della sua relazione con il rapper

Kanye West e Bianca Censori

A chi sospettava una rottura, Bianca Censori risponde con una foto insieme al marito Kanye West, accompagnata da un messaggio che sa di sfida: "Sussurrano, presumono... eppure eccoci qui, noi, imperturbabili, indifferenti e più uniti che mai".

Lontana dai toni da red carpet e dalle provocazioni degli ultimi mesi, la dichiarazione della modella segna un cambio di passo: meno spettacolo, più emozione autentica. Un modo per dire che, al di là delle polemiche e dei segreti svelati a metà, c'è ancora spazio per l'intesa tra i due.

Ma basterà questo equilibrio tra pubblico e privato a tenere insieme una delle coppie più chiacchierate dello showbiz?